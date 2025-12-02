ทั่วกรุง อ่วมฝุ่น! PM2.5 แดงเต็มพื้นที่ทั้ง 50 เขต

GISTDA-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ทั่วประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เกินมาตรฐานระดับสีแดง🔴ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ ระบบทางเดินหายใจแล้ว 15 จังหวัด และระดับสีส้ม🟠 25 จังหวัดที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ
สำหรับ พื้นที่ กทม. เช้าวันนี้ พบว่าทุกเขตมีค่าฝุ่น PM2.5 😷เกินมาตรฐานระดับสีแดง 🔴 เช่น #หนองแขม #บางบอน #บางแค #ทวีวัฒนา #บางขุนเทียน #ภาษีเจริญ #จอมทอง #ตลิ่งชัน #ทุ่งครุ #ธนบุรี #บางกอกใหญ่ #ราษฎร์บูรณะ #บางกอกน้อย #บางคอแหลม #คลองสาน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อช่วงเวลา 05.00 น. ที่ผ่านมา ทุกเขตของ กทม. ก็พบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานระดับสีแดง 🔴 เช่นกัน
🛰️ GISTDA คาดการณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ค่าคุณภาพอากาศจะยังคงมี สีแดงและสีส้มในหลายพื้นที่
