xs
xsm
sm
md
lg

Cat Expo 12 อากาศขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แคท เรดิโอ” จัดเทศกาลดนตรีประจำปีของทางคลื่นอย่าง “Cat Expo 12” โดยกลับมาจัด ณ สวนสยาม อีกครั้ง ที่สภาพอากาศตลอดทั้ง 2 วัน ในอากาศหนาวเย็นแถมแสงแดดในลมหนาว ขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน ชที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุทั้งสิ้น

ผ่านพ้นไปท่ามกลางอากาศหนาวสะใจที่ย้อนแย้งกับชื่อเวทีของงาน กับเทศกาลดนตรีประจำคลื่นประจำปีของคลื่นแคท เรดิโอ อย่าง "แคท เอ็กซ์โป 12 เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทย แห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม" ที่ครั้งนี้ กลับมาจัดที่เคยคุ้นเคยอย่าง สวนสยาม เมื่อช่วงวันที่ 29-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ปีนี้มาในธีมความร้อน ที่ท้าทายสุดๆ อีกแล้ว ทั้งชื่อเวทีคอนเสิร์ตที่ตั้งชื่อล่อสภาพอากาศร้อนเต็มที่ ได้แก่ เวทีถ่านไฟเก่า, เวทีกระทะทองแดง, เวทีทะเลทราย, เวทีละลาย, เวทีเดือด และเวทีร้อนแดดสายลมยามบ่าย แต่ปรากฎว่าอากาศในวันงานกลับไม่เป็นใจ เพราะด้วยความหนาวเย็นเข้ามาแทนที่ ซึ่งเหมาะกับการดูคอนเสิร์ตที่มีลมเย็นๆ มาแซมบ้างจนผู้ชมบางส่วนก็อาจจะมีความฟินกันไปนั่นเอง

สำหรับไฮไลต์ของงานบางส่วนในครั้งนี้ เช่น โชว์จาก 5 วงดนตรี 3 ประเทศ คือ วง The Bowls และ วง Hathaw9y จากเกาหลีใต้่, วง U&Pia และ วง Kroi จากประเทศญี่ปุ่น และ วง Fool and Idiot จากไต้หวัน รวมไปถึงมีการเปิดรับบริจาคร่วมทำบุญเเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางภาคใต้ ที่มีผู้ชมใจบุญมาร่วมแบ่งปันและทำบุญกันอย่างไม่ขาดสาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีโชว์คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆ เช่น Pixxie, Jeff Satur, Ally Jetaime, The Rube Feat. BankSornram, Juji, Scrubb, Violette Wautier เป็นต้น





































Cat Expo 12 อากาศขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน
Cat Expo 12 อากาศขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน
Cat Expo 12 อากาศขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน
Cat Expo 12 อากาศขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน
Cat Expo 12 อากาศขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน
+14
กำลังโหลดความคิดเห็น