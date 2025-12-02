Cat Expo 12 อากาศขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน

“แคท เรดิโอ” จัดเทศกาลดนตรีประจำปีของทางคลื่นอย่าง “Cat Expo 12” โดยกลับมาจัด ณ สวนสยาม อีกครั้ง ที่สภาพอากาศตลอดทั้ง 2 วัน ในอากาศหนาวเย็นแถมแสงแดดในลมหนาว ขัดแย้งกับชื่อเวทีทั้งงาน ชที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุทั้งสิ้น
ผ่านพ้นไปท่ามกลางอากาศหนาวสะใจที่ย้อนแย้งกับชื่อเวทีของงาน กับเทศกาลดนตรีประจำคลื่นประจำปีของคลื่นแคท เรดิโอ อย่าง "แคท เอ็กซ์โป 12 เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทย แห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม" ที่ครั้งนี้ กลับมาจัดที่เคยคุ้นเคยอย่าง สวนสยาม เมื่อช่วงวันที่ 29-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ปีนี้มาในธีมความร้อน ที่ท้าทายสุดๆ อีกแล้ว ทั้งชื่อเวทีคอนเสิร์ตที่ตั้งชื่อล่อสภาพอากาศร้อนเต็มที่ ได้แก่ เวทีถ่านไฟเก่า, เวทีกระทะทองแดง, เวทีทะเลทราย, เวทีละลาย, เวทีเดือด และเวทีร้อนแดดสายลมยามบ่าย แต่ปรากฎว่าอากาศในวันงานกลับไม่เป็นใจ เพราะด้วยความหนาวเย็นเข้ามาแทนที่ ซึ่งเหมาะกับการดูคอนเสิร์ตที่มีลมเย็นๆ มาแซมบ้างจนผู้ชมบางส่วนก็อาจจะมีความฟินกันไปนั่นเอง
สำหรับไฮไลต์ของงานบางส่วนในครั้งนี้ เช่น โชว์จาก 5 วงดนตรี 3 ประเทศ คือ วง The Bowls และ วง Hathaw9y จากเกาหลีใต้่, วง U&Pia และ วง Kroi จากประเทศญี่ปุ่น และ วง Fool and Idiot จากไต้หวัน รวมไปถึงมีการเปิดรับบริจาคร่วมทำบุญเเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางภาคใต้ ที่มีผู้ชมใจบุญมาร่วมแบ่งปันและทำบุญกันอย่างไม่ขาดสาย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีโชว์คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆ เช่น Pixxie, Jeff Satur, Ally Jetaime, The Rube Feat. BankSornram, Juji, Scrubb, Violette Wautier เป็นต้น