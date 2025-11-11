N.C.C. ตอกย้ำผู้นำผู้จัดงานสัตว์เลี้ยงของไทย ลุยจัด Cat Expo Thailand มหกรรมสินค้าแมวสุดยิ่งใหญ่รับกระแส”เศรษฐกิจแมว” โต

N.C.C. จัดเตรียมงาน Cat Expo Thailand 2025 มหกรรมสินค้าเกี่ยวกับแมวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตอบรับกระแสคนรักแมวที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 ผู้จัดงานสัตว์เลี้ยงของไทย ระดมผู้ประกอบการกว่า 125 บริษัท มากกว่า 250 บูท นำนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับคนรักแมวจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ ภายในงานอีกมากมาย ปักหมุด 5 – 7 ธ.ค. 2568 ฮอลล์ 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นี้
นางสาวพีรพรรณ อังคสุโข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า จากประสบการณ์การจัดงาน “Pet Expo Thailand” ของ N.C.C. ที่ยาวนานกว่า 25 ปี ส่งผลให้ “Pet Expo Thailand” กลายเป็นมหกรรมการจัดแสดงสินค้าด้านสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่ผู้รักสัตว์เลี้ยงจะต้องเข้ามาร่วมในทุกครั้ง เพื่อที่จะเกาะติดสินค้า อาหาร และบริการ ด้านสัตว์เลี้ยงใหม่ ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จากการยกระดับสัตว์เลี้ยงไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ส่งผลให้มูลค่าตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งจากการวิจัยของ ttb analytics คาดมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยปี 2568 ขยายตัว 13.2% แตะ 9.2 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะทะลุ 1 แสนล้านในปี 2569
นอกจากนี้ จากการสำรวจแนวโน้มของธุรกิจสัตว์เลี้ยงของไทย พบว่ามีความนิยมในการเลี้ยงแมวเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง เนื่องจากใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย ไม่ส่งเสียงดัง และดูแลได้ง่าย จึงเหมาะกับการเลี้ยงในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยจากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ในปัจจุบันความนิยมเลี้ยงแมวมีมากขึ้น โดยช่วงปี 2564-2567 จำนวนแมวคนเลี้ยงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 28% ต่อปี เทียบกับอัตราการเติบโตของสุนัขที่ 19% ต่อปี
โดย การสำรวจของ CRC VoiceShare พบว่า แม้ผู้เลี้ยงแมวยังคงเป็นอันดับ 2 รองจากผู้เลี้ยงสุนัข แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงของแมวมีสัดส่วนเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ ร้อยละ 63% ตามด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข 31% ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่า “เศรษฐกิจแมว” มีความน่าสนใจสูง หากได้รับการสนับสนุนต่อยอดที่ดี ก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และส่งออกสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับแมวออกไปได้ทั่วโลก ซึ่งตลาดผู้เลี้ยงแมวก็เติบโตในอัตราสูงเช่นกัน
โดย ผลการสำรวจเหล่านี้ สอดคล้องกับประสบการณ์การจัดงาน “Pet Expo Thailand” ของ N.C.C. ซึ่งเป็นมหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ และอาเซียน ที่ได้จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งพบว่า สัดส่วนผู้จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับแมว มีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ10% และมียอดขายในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแมวเพิ่มขึ้นทุกปี
จากการเติบโตของ “เศรษฐกิจแมว” ดังที่กล่าวมาขั้นต้น N.C.C จึงได้จัดงาน Cat Expo Thailand 2025 ซึ่งเป็นมหกรรมสินค้าและบริการสำหรับแมวที่ใหญ่ที่สุดของไทย ต่อยอดจากความสำเร็จของ Pet Expo Thailand ที่เป็นงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งงาน Cat Expo Thailand 2025 นี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธ.ค. 2568 ฮอลล์ 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดย ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าอาหารและขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสำหรับแมว เสื้อผ้าสำหรับแมว โรงแรมสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์สำหรับแมวว จากผู้ผลิตชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดแสดงนวัตกรรมสำหรับแมว การบริการและการตรวจรักษาแมวจากโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำ เป็นต้น รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เจ้าของและแมวได้ร่วมเล่นเกม เช่น เกมอุโมงค์หรรษา , เหมียวนักตบ , โยคะกับเหมียว , เหมียวหม่ำ ๆ , เหมียวมุดถุง และอีกมากมาย ซึ่งจะมาสร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับน้องแมวและเจ้าของอย่างเต็มที่
สำหรับการจัดงาน Cat Expo Thailand 2025 ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นมหกรรมสินค้าและบริการสำหรับแมวใหญ่ที่สุดของเมืองไทย โดยมีพื้นที่จัดงานถึง 6,000 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการกว่า 125 บริษัท มากกว่า 250 บูท มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญ เช่น การประกวดแมวลายฟ้าประทาน ที่เปิดให้แมวทุกสายพันธุ์สามารถเข้าร่วมได้ โดยจะต้องมีลวดลายที่โดดเด่น เช่น ลายเสือ ลายริ้ว ลายวัว ลายแบบครึ่ง ๆ สีทูโทน สีลายดอก สีกระดองเต่า ที่ชัดเจนโดดเด่น , การประกวดแมวลายคิ้วท์ เปิดรับแมวทุกสายพันธุ์ที่มีลวดลายเด่นชัดน่ารัก เช่น มีคิ้ว มีหนวด ผมม้าเต่อ ลายหัวใจ และการประกวดไอ้ต้าวถังแก๊ส ที่เปิดรับแมวทุกสายพันธุ์ ที่มีจุดเด่นตัวอ้วน อวบอิ่ม น่ารัก โดยแมวที่เข้าประกวดทุกตัวต้องมีสุขภาพแข็งแรง สะอาด และไม่ก้าวร้าว เจ้าของต้องดูแลความปลอดภัยตลอดการประกวด
รวมทั้งยังมีโครงการภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงสุดฮาแห่งปี โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดแสดงภาพ และจำหน่ายภาพโปสการ์ด จากภาพทีได้รับคัดเลือก เพื่อนำรายได้มอบให้กับ “กองทุนสัตว์ป่วยอนาถา” โรงพยาบาลสัตว์เกษตร และยังมีบริการถ่ายภาพ Photo Studio ให้กับเจ้าของและน้องแมวที่มาร่วมงานในครั้งนี้
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Cat Expo Thailand 2025 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธ.ค. 2568 ฮอลล์ 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามและสอบถามข้อมูลได้ที่ เฟสบุ๊คเพจ CatExpoClub