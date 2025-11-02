ครบ!จบปัง CAT RADIO เปิดให้ไม่กั๊ก ศิลปินทุกวง ทุกเวที ในงาน ”CAT EXPO 12“ มาจอยกัน 29-30 พ.ย. นี้ ที่สวนสยาม

“CAT EXPO” เทศกาลดนตรีและตลาดเพลงไทยที่สานต่อความฝันให้ศิลปินและผู้ฟังมากมาย ที่จัดโดยรายการวิทยุออนไลน์ CAT RADIO นำพาความมัน ความสนุก มาเสิร์ฟให้ชาว CAT ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยปีนี้จัด 2 วันเต็มเหมือนเดิมคือวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 68 ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม) กับ 6 เวที 6 สไตล์ ที่แฟน ๆ ลุ้นเหลือเกินว่าศิลปินเบอร์ไหนจะมาโชว์กันบ้าง
CAT RADIO เลยจัดให้ไม่มีกั๊ก ละเอียดยิบกับรายชื่อศิลปินแต่ละเวที ดังนี้
เวทีถ่านไฟเก่า🔥มาพร้อมศิลปินร้อนแรงดั่งไฟอย่าง Jeff Satur, Nont Tanont, Violette Wautier, Pun , U&Pia (JP)
เวทีกระทะทองแดง🔥ปรอทเดือดทุกแนวดนตรีไปกับ Bomb At Track, Slapkiss, Yourmood, Image Suthita, Alec Orachi, The Bowls (KR)
เวทีทะเลทราย🔥ทลายอุณหภูมิทุกรุ่น พราว, Yokee Playboy, Dept, Safeplanet, Phum Viphurit
เวทีละลาย🔥ไปกับขวัญใจไทยอินเตอร์ H3F, Hugo x Montonn Jira, Kroi(JP), เขียนไขและวานิช, Inspirative, Desktop Error
เวทีเดือด🔥เปิดแดนเมทัลให้สะใจครั้งแรกในงานนี้ กับ Sleeping Sheep, Ugoslabier, The Creation of Adam, Defying Decay, Torrayot, Depressed Not Proven, Born From Pain
เวทีร้อนแดดสายลมยามบ่าย😎หลากหลายรสชาติทางดนตรีตั้งแต่เปิดประตูงาน กับ Tontrakul, Max Jenmana, Tofu, Moving and Cut, Better Weather, _Less, Hathaw9y (KR), Fool and Idiot (TW)
ส่วนเวลาโชว์ของศิลปินแต่ละเวทีติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ CAT RADIO
ใครที่ยังสองจิตสองใจ หยุดลังเลแล้วรีบไปกดบัตรได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น The Concert รายละเอียดเพิ่มเติม www.thisiscat.com, app: Cat Radio fb/thisiscatradio #CATEXPO12 #CATRADIO