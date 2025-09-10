"GON Figure Vol.2" ฟิกเกอร์พี่ GON มินิและผองเพื่อน เสิร์ฟความคิวท์ป่วนเมืองแล้ววันนี้

ท่ามกลางกระแสอาร์ตทอยยังคงมาแรงต่อเนื่อง ดึงดูดนักสะสมและแฟนด้อมทั่วโลก บาร์บีคิวพลาซ่า ก็ไม่พลาดกระแสสุดฮอตนี้ ล่าสุดกลับมาสร้างโมเมนต์แห่งความสุขอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “Mini Friends of GON” ฟิกเกอร์พี่ GON มินิสุดคิวท์ พร้อมแท็กทีมผองเพื่อนหน้าตาคุ้นๆ อย่าง “คามะจัง” “น้องกะหล่ำ” “เบคอน” และ “กระทะทอง” ชวนแฟนๆ มาสะสมฟิกเกอร์สุดพิเศษที่สะท้อนโมเมนต์มิตรภาพเพื่อนในแบบพี่ GON ที่อบอุ่น ขี้เล่น และเป็นกันเองสุด ๆ ก่อนเล่นใหญ่แบบไม่ต้องหยุดพัก ปล่อยแคมเปญให้ พี่ GON และผองเพื่อนมินิออกเดินสายโผล่ทั่วเมืองตั้งแต่เสาชิงช้า ช่างชุ่ย ไปจนถึงวงแหวนไซเบอร์ทรอน ถนนข้าวหลาม ท้าชนไซซ์พี่ใหญ่คู่แลนด์มาร์กทั่วกรุง จัดเต็มความคิวท์ให้แฟนด้อมได้ฟินสุด ๆ พร้อมเสิร์ฟเซตอาหาร “เพื่อนชอบหมู หรือเพื่อนชอบเนื้อ” ให้อิ่มคุ้มตั้งแต่คาวยันหวาน แถมได้ฟิกเกอร์สุดน่ารัก 1 ตัว/เซต กลับไปสะสมอีกด้วย
คุณรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยว่า “จากกระแสอาร์ตทอยที่ยังแรงต่อเนื่องและครอบคลุมทุกวงการ บาร์บีคิวพลาซ่า เองก็ไม่เคยหยุดสร้างความสนุกให้แฟนฟิกเกอร์ผิดหวัง ปีที่ผ่านมาแคมเปญ “Oh My GON Collection” ได้รับการตอบรับดีเกินคาด มาปีนี้เราจึงต่อยอดด้วยพลังของเพื่อนๆ ที่รัก GON ไม่ได้มาแค่ตัวเดียว แต่เป็น “Friends of GON Collection” ที่เปิดตัวในเดือนเกิดพี่ GON ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน โดยพาผองเพื่อนออกมามอบความน่ารักและโมเมนต์ความสุขในมุมเพื่อนรักให้แฟน ๆ ได้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น
จุดเด่นของปีนี้ คือการขยายผลจากอินไซต์ตลาดฟิกเกอร์ที่ชัดเจนขึ้น ว่าอาร์ตทอยไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็นงานศิลปะขนาดจิ๋วที่สะท้อนตัวตนและเรื่องราวของผู้สะสม เช่นเดียวกับพี่ GON ที่เป็นมาสคอตคู่ใจของ
บาร์บีคิวพลาซ่า มานานกว่า 38 ปี ด้วยคาแรกเตอร์ทะเล้น ขี้เล่น และใจดี จนกลายเป็นเพื่อนที่อยู่กับคนไทยหลากหลายเจนเนอเรชั่น ตั้งแต่เด็กจนโต ฟิกเกอร์แต่ละตัวจึงไม่ได้เป็นเพียงของสะสม แต่เป็นเหมือนความทรงจำที่พกพาได้ เป็นโมเมนต์ของการอยู่กับปัจจุบันที่จับต้องได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น การเลือกฟิกเกอร์ยังทำให้มื้ออาหารสนุกขึ้น เพราะแฟน ๆ ต้องวางแผนว่าจะเลือกชุดไหนเพื่อได้ฟิกเกอร์ที่อยากเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ของตัวเอง นี่คือเสน่ห์ที่ทำให้แคมเปญนี้แตกต่างและผูกโยงกับสโลแกน ‘ทำทุกมื้อให้ดีที่สุด’
นอกจากนี้ เพื่อนของพี่ GON อย่างคามะจังและน้องกะหล่ำ ยังช่วยเติมสีสันและความสนุก จนแฟน ๆ รู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบาร์บีคิวพลาซ่า ฟิกเกอร์แต่ละตัวถูกออกแบบให้มีสไตล์เฉพาะ ตั้งแต่โทนคิวท์สดใสไปจนถึงโมเมนต์ขี้เล่นสนุกสนาน และบางรุ่นยังเป็น Secret ที่สร้างความท้าทายและความตื่นเต้นให้กับการสะสม ยิ่งไปกว่านั้น ฟิกเกอร์ไม่ได้หยุดแค่การเป็นของสะสม แต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำดี ๆ บนโต๊ะอาหาร และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างแฟน ๆ กับแบรนด์ ทำให้ทุกมื้อกับพี่ GON มีความหมายและพิเศษมากยิ่งขึ้น” คุณรัฐฯ กล่าว
ร่วมสะสม Friends of GON Collection กับฟิกเกอร์ 5 คาแรกเตอร์สุดคิวท์เรื่องราวความเป็นเพื่อนในสไตล์เฉพาะตัว เติมเต็มมุมความน่ารักและโมเมนต์สนุกสนานให้แฟน ๆ ได้สะสมกันอย่างเต็มอิ่ม เพียงสั่งชุดอาหาร 1 ชุด ก็รับฟิกเกอร์ 1 ตัว ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 10 ตุลาคม 2568 ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า *ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล พาร์ค (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ได้แก่ ชุดเพื่อนชอบหมู ราคา 829 บาท และ ชุดเพื่อนชอบเนื้อ ราคา 899 บาท โดยแต่ละตัวก็มีการลอนช์ออกมาตามไทม์ไลน์ดังนี้
วันที่ 9 – 21 กันยายน 2568
- GON & Kama-Chan: พี่ GON และน้องคามะจัง 2 คู่หูสายซัพ ที่มีกันยาวนาน ไม่ว่า Moment ไหน ก็ Stand by กันและกัน แค่มีเพื่อนก็พร้อมลุยเต็มที่
- GON & Bacon: พี่ GON ขี้เซาที่หลับได้ 25 ชั่วโมงต่อวัน และด้วยผ้าห่อเบคอนก็ทำให้ห้องนอนทั้งห้องของพี่ก้อน JOY ทุก Moment จริงๆ
วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568
- GON & Pan: ถ้าอยากได้อะไรดีๆ ต้องแลกมาด้วยการลงมือทำ วันละนิด วันละหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้น ฝึกหนักแล้วอย่าลืมเติม "มื้อที่ดีที่สุด" ให้ตัวเอง อย่างเนื้อสันคอสไลซ์ซักถาดก็ใจฟูแล้ว
- GON & Gaalum: พี่ GON และน้องกะหล่ำคู่ซี้ที่รักการลงมือทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น เพราะเค้าทั้งคู่เชื่อว่า "ดีที่สุด" ต้องไม่หยุดแค่วันนี้ ต้องทำทุกวันให้เต็มที่
ตัวซีเคร็ทวันที่ 6-10 ตุลาคม 2568
- Secret: เอ๊ะนี่เพื่อน GON หรือเป็น GON ที่อยู่ในอะไรสักอย่างมาลุ้นเฉลยพร้อมกัน 6 ต.ค.นี้
สามารถสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชัน ได้ที่ Facebook Page Bar B Q Plaza
Facebook: https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand
Instagram: https://www.instagram.com/barbqplaza_th
TikTok: https://www.tiktok.com/@barbqplaza_official
Twitter: https://twitter.com/barbqplazathai
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline