xs
xsm
sm
md
lg

"GON Figure Vol.2" ฟิกเกอร์พี่ GON มินิและผองเพื่อน เสิร์ฟความคิวท์ป่วนเมืองแล้ววันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางกระแสอาร์ตทอยยังคงมาแรงต่อเนื่อง ดึงดูดนักสะสมและแฟนด้อมทั่วโลก บาร์บีคิวพลาซ่า ก็ไม่พลาดกระแสสุดฮอตนี้ ล่าสุดกลับมาสร้างโมเมนต์แห่งความสุขอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “Mini Friends of GON” ฟิกเกอร์พี่ GON มินิสุดคิวท์ พร้อมแท็กทีมผองเพื่อนหน้าตาคุ้นๆ อย่าง “คามะจัง” “น้องกะหล่ำ” “เบคอน” และ “กระทะทอง” ชวนแฟนๆ มาสะสมฟิกเกอร์สุดพิเศษที่สะท้อนโมเมนต์มิตรภาพเพื่อนในแบบพี่ GON ที่อบอุ่น ขี้เล่น และเป็นกันเองสุด ๆ ก่อนเล่นใหญ่แบบไม่ต้องหยุดพัก ปล่อยแคมเปญให้ พี่ GON และผองเพื่อนมินิออกเดินสายโผล่ทั่วเมืองตั้งแต่เสาชิงช้า ช่างชุ่ย ไปจนถึงวงแหวนไซเบอร์ทรอน ถนนข้าวหลาม ท้าชนไซซ์พี่ใหญ่คู่แลนด์มาร์กทั่วกรุง จัดเต็มความคิวท์ให้แฟนด้อมได้ฟินสุด ๆ พร้อมเสิร์ฟเซตอาหาร “เพื่อนชอบหมู หรือเพื่อนชอบเนื้อ” ให้อิ่มคุ้มตั้งแต่คาวยันหวาน แถมได้ฟิกเกอร์สุดน่ารัก 1 ตัว/เซต กลับไปสะสมอีกด้วย

คุณรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยว่า “จากกระแสอาร์ตทอยที่ยังแรงต่อเนื่องและครอบคลุมทุกวงการ บาร์บีคิวพลาซ่า เองก็ไม่เคยหยุดสร้างความสนุกให้แฟนฟิกเกอร์ผิดหวัง ปีที่ผ่านมาแคมเปญ “Oh My GON Collection” ได้รับการตอบรับดีเกินคาด มาปีนี้เราจึงต่อยอดด้วยพลังของเพื่อนๆ ที่รัก GON ไม่ได้มาแค่ตัวเดียว แต่เป็น “Friends of GON Collection” ที่เปิดตัวในเดือนเกิดพี่ GON ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน โดยพาผองเพื่อนออกมามอบความน่ารักและโมเมนต์ความสุขในมุมเพื่อนรักให้แฟน ๆ ได้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น


จุดเด่นของปีนี้ คือการขยายผลจากอินไซต์ตลาดฟิกเกอร์ที่ชัดเจนขึ้น ว่าอาร์ตทอยไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็นงานศิลปะขนาดจิ๋วที่สะท้อนตัวตนและเรื่องราวของผู้สะสม เช่นเดียวกับพี่ GON ที่เป็นมาสคอตคู่ใจของ

บาร์บีคิวพลาซ่า มานานกว่า 38 ปี ด้วยคาแรกเตอร์ทะเล้น ขี้เล่น และใจดี จนกลายเป็นเพื่อนที่อยู่กับคนไทยหลากหลายเจนเนอเรชั่น ตั้งแต่เด็กจนโต ฟิกเกอร์แต่ละตัวจึงไม่ได้เป็นเพียงของสะสม แต่เป็นเหมือนความทรงจำที่พกพาได้ เป็นโมเมนต์ของการอยู่กับปัจจุบันที่จับต้องได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น การเลือกฟิกเกอร์ยังทำให้มื้ออาหารสนุกขึ้น เพราะแฟน ๆ ต้องวางแผนว่าจะเลือกชุดไหนเพื่อได้ฟิกเกอร์ที่อยากเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ของตัวเอง นี่คือเสน่ห์ที่ทำให้แคมเปญนี้แตกต่างและผูกโยงกับสโลแกน ‘ทำทุกมื้อให้ดีที่สุด’


นอกจากนี้ เพื่อนของพี่ GON อย่างคามะจังและน้องกะหล่ำ ยังช่วยเติมสีสันและความสนุก จนแฟน ๆ รู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบาร์บีคิวพลาซ่า ฟิกเกอร์แต่ละตัวถูกออกแบบให้มีสไตล์เฉพาะ ตั้งแต่โทนคิวท์สดใสไปจนถึงโมเมนต์ขี้เล่นสนุกสนาน และบางรุ่นยังเป็น Secret ที่สร้างความท้าทายและความตื่นเต้นให้กับการสะสม ยิ่งไปกว่านั้น ฟิกเกอร์ไม่ได้หยุดแค่การเป็นของสะสม แต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำดี ๆ บนโต๊ะอาหาร และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างแฟน ๆ กับแบรนด์ ทำให้ทุกมื้อกับพี่ GON มีความหมายและพิเศษมากยิ่งขึ้น” คุณรัฐฯ กล่าว

ร่วมสะสม Friends of GON Collection กับฟิกเกอร์ 5 คาแรกเตอร์สุดคิวท์เรื่องราวความเป็นเพื่อนในสไตล์เฉพาะตัว เติมเต็มมุมความน่ารักและโมเมนต์สนุกสนานให้แฟน ๆ ได้สะสมกันอย่างเต็มอิ่ม เพียงสั่งชุดอาหาร 1 ชุด ก็รับฟิกเกอร์ 1 ตัว ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 10 ตุลาคม 2568 ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า *ยกเว้นสาขาเซ็นทรัล พาร์ค (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ได้แก่ ชุดเพื่อนชอบหมู ราคา 829 บาท และ ชุดเพื่อนชอบเนื้อ ราคา 899 บาท โดยแต่ละตัวก็มีการลอนช์ออกมาตามไทม์ไลน์ดังนี้


วันที่ 9 – 21 กันยายน 2568
- GON & Kama-Chan: พี่ GON และน้องคามะจัง 2 คู่หูสายซัพ ที่มีกันยาวนาน ไม่ว่า Moment ไหน ก็ Stand by กันและกัน แค่มีเพื่อนก็พร้อมลุยเต็มที่
- GON & Bacon: พี่ GON ขี้เซาที่หลับได้ 25 ชั่วโมงต่อวัน และด้วยผ้าห่อเบคอนก็ทำให้ห้องนอนทั้งห้องของพี่ก้อน JOY ทุก Moment จริงๆ

วันที่ 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568
- GON & Pan: ถ้าอยากได้อะไรดีๆ ต้องแลกมาด้วยการลงมือทำ วันละนิด วันละหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้น ฝึกหนักแล้วอย่าลืมเติม "มื้อที่ดีที่สุด" ให้ตัวเอง อย่างเนื้อสันคอสไลซ์ซักถาดก็ใจฟูแล้ว
- GON & Gaalum: พี่ GON และน้องกะหล่ำคู่ซี้ที่รักการลงมือทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น เพราะเค้าทั้งคู่เชื่อว่า "ดีที่สุด" ต้องไม่หยุดแค่วันนี้ ต้องทำทุกวันให้เต็มที่

ตัวซีเคร็ทวันที่ 6-10 ตุลาคม 2568
- Secret: เอ๊ะนี่เพื่อน GON หรือเป็น GON ที่อยู่ในอะไรสักอย่างมาลุ้นเฉลยพร้อมกัน 6 ต.ค.นี้


สามารถสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชัน ได้ที่ Facebook Page Bar B Q Plaza
Facebook: https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand
Instagram: https://www.instagram.com/barbqplaza_th
TikTok: https://www.tiktok.com/@barbqplaza_official
Twitter: https://twitter.com/barbqplazathai

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

"GON Figure Vol.2" ฟิกเกอร์พี่ GON มินิและผองเพื่อน เสิร์ฟความคิวท์ป่วนเมืองแล้ววันนี้
"GON Figure Vol.2" ฟิกเกอร์พี่ GON มินิและผองเพื่อน เสิร์ฟความคิวท์ป่วนเมืองแล้ววันนี้
"GON Figure Vol.2" ฟิกเกอร์พี่ GON มินิและผองเพื่อน เสิร์ฟความคิวท์ป่วนเมืองแล้ววันนี้
"GON Figure Vol.2" ฟิกเกอร์พี่ GON มินิและผองเพื่อน เสิร์ฟความคิวท์ป่วนเมืองแล้ววันนี้
"GON Figure Vol.2" ฟิกเกอร์พี่ GON มินิและผองเพื่อน เสิร์ฟความคิวท์ป่วนเมืองแล้ววันนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น