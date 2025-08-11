xs
รวมพลสายกิน “GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก” เริ่ม 14 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมรวมพลสายกินทุกวัย “GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก” อิ่มคุ้ม ครบทุกเจน เริ่มต้น 399 บาท/คน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 – 3 กันยายน 2568 ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขาทั่วประเทศ

สายปิ้งย่างทุกเจเนอเรชัน เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย รวมตัวด่วน! ถึงเวลากับแคมเปญ “GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก” ฟาดบุฟเฟต์ไม่มีกั๊ก เริ่มต้นเพียง 399 บาท NET/คน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 – 3 กันยายน 2568 เท่านั้น เพียง 21 วัน ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขาทั่วประเทศ

เลือกความคุ้มได้หลายแบบตามสไตล์ที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น บุฟเฟต์หมู เนื้อ ทะเล ราคา 599 บาท NET/ท่าน, บุฟเฟต์หมู และทะเล ราคา 529 บาท NET/ท่าน, บุฟเฟต์หมูและเนื้อ ราคา 499 บาท NET/ท่าน หรือจะเลือกความคุ้มแบบเบา ๆ กับ บุฟเฟต์หมู ราคา 399 บาท NET/ท่าน ราคานี้พี่ก้อนไม่มีบวกเพิ่ม กินได้ทันที ไม่ต้องเป็นสมาชิก




สิทธิพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกเจเนอเรชันได้อิ่มคุ้มไปพร้อมกัน บาร์บีคิวพลาซ่า ขอมอบสิทธิพิเศษดังนี้
สำหรับเด็ก
เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. รับสิทธิ์รับประทานอาหารฟรี!
เด็กสูง 111-140 ซม. คิดครึ่งราคา
*จำกัดการใช้สิทธิ์สำหรับเด็ก ใช้สิทธิ์ได้ 2 ท่าน/โต๊ะ/ใบเสร็จ
สำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ 60 - 84 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2484 – 2508) รับส่วนลด 50% จากราคาบุฟเฟต์ที่เลือก
ผู้สูงอายุ85 ปีขึ้นไป รับสิทธิ์รับประทานบุฟเฟต์ฟรี (กรณีบัตรประชาชนของลูกค้าไม่ระบุวันที่เกิดสามารถยึดจากเลขน้อยกว่าหรือเท่ากับปี พ.ศ.2483)
*โปรดแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (ใช้ภาพถ่ายได้) ให้กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร

รวมพลคนทุกเจน! ตั้งแต่เจนยังเล็กยันเจนเก๋า อิ่มคุ้มไปกับ GON BUFFET ได้เหมือนกัน สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแคมเปญ “GON BUFFET ตั้งเตารอ คุ้มตาแตก” ได้ที่ Facebook Page Bar B Q Plaza

มาร่วมกันทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด กับ Bar B Q Plaza ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand
Instagram: https://www.instagram.com/barbqplaza_th
TikTok: https://www.tiktok.com/@barbqplaza_official
Twitter: https://twitter.com/barbqplazathai





