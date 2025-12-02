xs
วิทยาลัยนานาชาติ DPU ผนึกกำลัง โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี ติวเข้มการปั้น Portfolio มัดใจ TCAS นักเรียนนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU-IC) โดยอาจารย์ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์ ได้เดินทางไปจัดเวิร์กชอปและแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน Grade 9-12 โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี - International Christian School Nonthaburi (ICSN) เพื่อให้ความรู้ด้านการเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนที่กำลังวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อจำนวนกว่า 50 คน โดยอาจารย์ศรัจจันทร์เริ่มต้นด้วยการนำเสนอองค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานที่มีคุณภาพ และเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านผลงาน พร้อมอธิบายวิธีการสื่อสาร นำเสนอตนเอง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอย่างเป็นระบบและสามารถสะท้อนตัวตนได้อย่างชัดเจน

ภายในเวิร์กชอปยังมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “My Life in 3 Photos” ซึ่งให้นักเรียนคัดเลือกภาพถ่าย 3 ภาพที่มีความหมายต่อตนเองที่สุด เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตน และจุดเด่นของตนเองพร้อมกับนำเสนอในรูปแบบที่สร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ซักถามข้อสงสัย โดยบรรยากาศที่เป็นกันเองและได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นพิเศษ

อาจารย์ศรัจจันทร์ เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับนักเรียน พบว่าความใฝ่ฝันอันดับหนึ่งคือการเป็น "นักธุรกิจ” ขณะที่ความสนใจอันดับรองลงมาคือ “วิศวกร” ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ที่มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ค้นหาตนเอง รู้จักการพัฒนาทักษะ และ ศักยภาพ มีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้าที่จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพในตัวเอง และก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ ตามแนวทาง “ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต”

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้โดยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ทีมฝ่ายแนะแนว รวมถึงผู้บริหารและทีมงานโรงเรียน ซึ่งในโอกาสนี้อาจารย์ศรัจจันทร์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและการร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับนักเรียน

นอกจากนี้ อาจารย์ศรัจจันทร์ ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตอย่างมั่นใจ และหวังว่าจะได้กลับมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอีกในโอกาสต่อไป เพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมนักเรียนในด้านอื่นๆ”









