DPU-IC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ส่งนักศึกษาลงพื้นที่เกาะเกร็ด สร้างสรรค์สื่อจริง ต่อยอดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยนานาชาติ (IC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เดินหน้าผลักดันการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการผ่านโครงการ “ส่งเสริมการตลาดดิจิทัลและการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด” โดยนำนักศึกษากว่า 50 คน จากรายวิชาการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด (MG330) ลงพื้นที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2568 เพื่อร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 อาจารย์ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์ ผู้ดูแลโครงการ เปิดเผยถึงความสำเร็จว่า โครงการนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “การศึกษาคือแรงขับเคลื่อนที่ต้องออกไปสัมผัสโลกจริง” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในบริบทที่มีชีวิต พร้อมสร้างผลกระทบที่จับต้องได้ต่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแรงบันดาลใจตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ความรู้ควรเดินทางออกไปสู่ชุมชน และกลับมาในรูปของประสบการณ์ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตัวผู้เรียนและต่อสังคมโดยรวม
กิจกรรมภาคสนามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 โดยอาจารย์ศรัจจันทร์ พร้อมทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์สิรภพ รุจรัตนพล และอาจารย์พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อสำรวจบริบท และวางแนวทางการทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นตลอดช่วงเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็ม นักศึกษาได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 นักศึกษาจะลงพื้นที่เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การถ่ายทำวิดีโอโปรโมตสินค้าท้องถิ่น เช่น ขนมไทยโบราณ ไปจนถึงการออกแบบแคมเปญประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมีทิศทาง
เพื่อสร้างการรับรู้ที่ยั่งยืน อาจารย์ศรัจจันทร์ เสริมอีกว่า โครงการถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Shared Value) โดยผู้ประกอบการจะได้รับเครื่องมือการตลาดที่นำไปใช้ได้จริง ขณะเดียวกันนักศึกษาได้โอกาสในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพร้อมบ่มเพาะความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยตรง
“เมื่อนักศึกษาได้นั่งลงกับผู้ประกอบการท้องถิ่น รับฟังเรื่องราวของพวกเขา และร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล พวกเขาไม่ได้เรียนรู้แค่การตลาด แต่ยังได้เรียนรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และวิธีที่ธุรกิจจะสามารถปรับใช้กับสังคมได้”
สำหรับโครงการนี้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ นิติกา ภารวัจ (Nitika Bhardwaj) ได้สนับสนุนแนวทางให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของสถาบันในการสร้างนักสื่อสารที่มีวิสัยทัศน์และจริยธรรม โครงการ “ส่งเสริมการตลาดดิจิทัลและการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมภาคสนาม แต่คือการออกแบบการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายชัดเจน สะท้อนถึงบทบาทของ DPU-IC ในการสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการลงมือทำอย่างแท้จริง
“ความรู้คือพลัง แต่ความรู้ที่เปี่ยมด้วยหัวใจคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเรานำสิ่งที่เรารู้เข้าไปสู่ชุมชน เราไม่ใช่แค่กำลังสร้างอาชีพ แต่เรากำลังร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้นและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น” อาจารย์ศรัจจันทร์ กล่าวทิ้งท้ายถึงคุณค่าที่สถาบันมุ่งหวังสร้างผ่านโครงการนี้