"ปธน.ปูติน" แห่งรัสเซีย ส่งสารถึงในหลวง แสดงความเสียใจเหตุอุทกภัยภาคใต้

ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ส่งสารถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงความเสียใจต่อเหตุอุทกภัยภาคใต้ของไทย พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต และอวยพรให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ววัน
เมื่อวันที่ 30 พ.ย.เฟซบุ๊กเพจ สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้
ฝ่าพระบาท
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อุทกภัยระดับรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย
ข้าพเจ้าเห็นอกเห็นใจและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต ขออวยพรให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อุทกภัยฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งนี้
ด้วยความเคารพอย่างสูง
วลาดีมีร์ ปูติน
Президент России В.В.Путин выразил соболезнования Королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа:
Ваше Величество,
примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в южных провинциях Вашей страны.
Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.
С уважением,
ВЛАДИМИР ПУТИН