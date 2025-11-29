สุดซึ้ง! รัฐบาลญี่ปุ่นส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้ ยืนยัน "จะยืนเคียงข้างคนไทย“

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย เผย รัฐบาลญี่ปุ่นมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมยืนยันว่า จะยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยต่อไป
วันนี้ (29 พ.ย.) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ของไทย โดยจัดส่งผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ แผ่นรองนอน ผ้าห่ม แผ่นพลาสติก ถังน้ํา และเครื่องกรองน้ํา เพื่อใช้บรรเทาความลําบากในเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
นายมาซาโตะ โอตากะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจําประเทศไทย ระบุว่า ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยืนหยัดเคียงข้างกันเสมอในยามเผชิญความยากลําบาก มิตรภาพระหว่างสองประเทศเป็นมากกว่าความร่วมมือทางการทูต แต่คือ “ความผูกพันของมิตรแท้” ที่ยืนยาวมาหลายทศวรรษ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กล่าวว่า ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการตอบแทนน้ําใจของชาวไทยที่เคยช่วยเหลือญี่ปุ่นในยามวิกฤตในอดีต และสะท้อนถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของทั้งสองชาติ พร้อมเผยว่าเพิ่งเดินทางไปเยือนจังหวัดสงขลาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และยังคงจดจําการต้อนรับที่อบอุ่นได้อย่างดี ทําให้รู้สึกสะเทือนใจกับสถานการณ์อุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนชาวใต้ในขณะนี้
รัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่า จะยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยต่อไป และหวังว่าสิ่งของช่วยเหลือที่จัดส่งมาในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความลําบากของผู้ประสบภัย พร้อมภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยและสามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์อุทกภัยได้โดยเร็วที่สุด