จากปีที่ดีที่สุดสู่ปีที่มืดมน! โศกนาฏกรรมน้ำท่วมพราก "ม่วน" แมวคู่ชีวิตไปตลอดกาล เจ้าของเผยความผูกพันเกินคำบรรยาย

จากปีที่คาดหวังว่าจะดีที่สุด กลายเป็นปีที่มืดมนที่สุดในชีวิต เมื่อ “หนุ่มรายหนึ่ง” ต้องเผชิญทั้งวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ และการสูญเสีย "ม่วน" แมวคู่ชีวิตที่เปลี่ยนให้เขาเป็นคนอ่อนโยนลงอย่างไม่มีวันกลับมา เรื่องราวสุดบีบหัวใจของการฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกลับบ้านหลังแข่งที่เซี่ยงไฮ้ เพื่อช่วยลูกชายสี่ขา แม้จะเสี่ยงชีวิตแต่สุดท้ายก็ต้องทนเห็นม่วนจากไปอย่างทรมานหลังติดเชื้อจากน้ำสกปรก
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “พงไพร อักษรนิตย์” หนึ่งในประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ถ่ายทอดความเจ็บปวดจากการสูญเสีย "ม่วน" แมวอันเป็นที่รัก ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้ปีที่เจ้าของคาดหวังว่าจะดีที่สุดกลับกลายเป็นปีที่แย่ที่สุดในชีวิต โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ปีที่กำลังจะดีที่สุด กลายเป็นปีที่แย่ที่สุดในชีวิต
ทุกอย่างพังลงภายในเวลาไม่กี่วัน ทั้งแพลน ทั้งบ้าน ที่ทำงาน สภาพจิตใจ
และที่เจ็บที่สุดคือการเสีย ม่วน ไปอย่างไม่มีวันกลับมา
ตั้งแต่ม่วนเกิดมา เราแทบไม่เคยห่างกันเลย
ผมชินกับการกลับบ้านแล้วเจอเขานอนหงายท้องรอ
ชินกับการถูกปลุกทุกเช้า ม่วนจะเดินเข้ามาในห้องด้วยร่างกายขนาดมหึแมว
นอนทับมือซ้ายเหมือนเป็นสัญญาณว่าผมต้องลุกแล้ว
แต่วันนี้ความเคยชินเหล่านั้นไม่มีจริงอีกแล้ว
ยังเผลอเรียกชื่อเขาทุกครั้งที่เปิดประตูบ้าน ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้ว
ม่วนเป็นมากกว่าแค่แมว
เขาทำให้ผมเห็น ตัวตนอีกด้าน ที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่
จากคนที่เข้มแข็ง มั่นใจ ทำอะไรก็ได้
แต่กับม่วนผมกลายเป็นคนที่อ่อนโยนลง เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรการเจอม่วนทำให้ทุกอย่างเบาลง เป็นคนที่รักเป็นและพร้อมดูแลใครสักคนแบบหมดหัวใจ
เขาทำให้ผมรู้ว่าผมมีด้านนี้อยู่จริง ๆ
วันที่ 19 ผมออกจากบ้านไปแข่ง HYROX Shanghai ถ้าย้อนเวลากลับได้ ผมคงกลับทันทีตั้งแต่วันนั้น เพราะวันที่ 24 ตอนเย็น น้ำเริ่มเข้าบ้าน
ผมกลับถึงหาดใหญ่เช้าวันที่ 25 โดยที่ไม่รู้สถานการณ์อะไร ติดต่อใครไม่ได้ได้แต่ภาวนาให้ม่วนปลอดภัย ไม่ตกใจ ไม่กลัว
วันนั้นสนามบินเต็มไปด้วยคนที่ติดอยู่กลหนมาก
ผมรอรถทหารนานมากและใช้เวลา 4 ชั่วโมงกว่าจะเดินทางจากสนามบินมาถึงค่าย ใช้เวลานานจนมืดค่ำ
แต่ผมตัดสินใจเดินลุยน้ำกลับบ้าน ทั้งที่มองอะไรไม่เห็น น้ำลึกและแรงมาก ใช้แค่ความคุ้นเคยว่าน่าจะเดินทางไหนได้
กู้ภัยห้ามไว้หลายรอบ (น่าจะเป็นทีมงานกันจอมพลัง)
ผมต้องขอโทษจริง ๆ กับสิ่งที่แสดงออกไปและหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจผมในตอนนั้น เพราะสำหรับผม ม่วนสำคัญกว่าชีวิตตัวเองจริงๆ
ไม่ว่าเสี่ยงแค่ไหน ผมก็ต้องกลับไปหาเขาอยู่ดี
แต่ก็ค่อนข้างมั่นใจสกิลในการเอาตัวรอดกับน้ำ เพราะตอนเด็กๆใช้ชีวิตกับน้ำบ่อยเจอน้ำป่าหลากมาหลายครั้งมาก
ตอนถึงบ้านคิดว่าม่วนไม่น่ารอดแล้ว เพราะเรียกไม่มีเสียงตอบรับกับระดับน้ำสูง
แต่เจอเขายืนอยู่บนเตียงนอนที่ลอยน้ำมองผมด้วยความกลัวและหนาวสั่น ตอนนั้นคือดีใจมาก คุ้มกับทุกอย่างที่แลกมา
ผมตั้งสติแล้วพยายามพาเขาออก แต่ทำไม่ได้ เนื่องจากน้ำยังแรงและสูงผมไม่สามารถออกไปกับม่วนได้
รอพอระดับน้ำเริ่มลด น้องข้างบ้านช่วยจับฝาถังน้ำแข็งให้ม่วนลอยได้
เลยพาเขาออกมาและพาไปหาหมอแต่ศูนย์พักพิงตอนนั้นไม่มีหมอแล้ว
ผมหวังแค่ว่าเขาแค่เครียดอ่อนแรงตอนแรกเขายังเดินไหว กินน้ำ ฉี่ ขี้ได้
จนวันต่อมาผมเจอเขาอีกทีในตู้ให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาล น้ำท่วมปอดและน่าจะติดเชื้อจากการสำลักน้ำสกปรก
ม่วนยังมองผมตลอดด้วยดวงตาสีส้มโตๆ
และผมอยู่กับเขาจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้าย ทรมานที่สุด
มันยากมากที่จะยอมรับความจริง
ทุกอย่างมันเกิดเร็วเกินไป เจ็บเกินไป โหดร้ายเกินไปกับการบอกลาแบบนี้
จากปีที่กำลังจะดีที่สุดกลายเป็นปีที่มืดที่สุดในชีวิตของผม ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและทุกอย่าง แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากให้ม่วนรู้ว่าผมรักเขามากๆ มากเกินกว่าจะอธิบายได้
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตของม่วนนะ
ตอนนี้คิดถึงทั้งน้ำตาแต่สักวันนึงจะคิดถึงม่วนด้วยรอยยิ้มให้ได้ รักนะม่วน รักมากๆ ขอโทษกับทุกอย่างเลย ม่วน ตรงนี้ยินดีต้อนรับเสมอนะ จนกว่าเราจะพบกันอีกครั้ง
goodbye my son❤️“