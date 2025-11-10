จับแล้ว! พ่อเลี้ยงชาวอินเดียผู้ต้องสงสัยฆ่าเด็ก 8 ขวบ ชันสูตรชี้ชัดถูกทำร้ายรุนแรง – ผู้ต้องหาไหล่ยังปฏิเสธ

เพชรบุรี - ตำรวจ สภ.ชะอำ บุกจับพ่อเลี้ยงชาวอินเดีย หลังผลชันสูตรพบเด็กชายวัย 8 ขวบเสียชีวิตจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง–อวัยวะภายในฉีกขาด คาดถูกทำร้ายร่างกาย ขณะผู้ต้องหารับเพียงเป็นผู้ดูแลแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
จากกรณีเด็กชายวัย 8 ขวบเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ ภายในบ้านพักเลขที่ 1379/9 หมู่บ้านภูฟ้างาม 3 ถนนสามพระยา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยผู้ตายคือ ด.ช.โณณิ โอ พบมีน้ำลายฟูมปาก รอยฟกช้ำหลายแห่ง และรอยเลือดบนเตียงนอน แต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปผ่าชันสูตรที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง เลือดออกในช่องอก กระเพาะอาหารแตก บาดเจ็บจากแรงกระแทกหลายแห่ง ซึ่งเป็นอาการที่สอดคล้องกับการถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
หลังประชุมเร่งรัดคดี พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุนทร พราหมณ์สังข์ สว.(สอบสวน) ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนพบจุดน่าสงสัยหลายประการ โดยเฉพาะข้อมูลว่าเด็กอาศัยอยู่กับ MR. KANTHORAN SINGH พ่อเลี้ยงชาวอินเดีย วัย 33 ปี เพียงสองคน ในช่วงเกิดเหตุ
ล่าสุดวันนี้ (10 พ.ย.) ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ 506/2568 ในข้อหา “ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย” ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เข้าควบคุมตัว MR. KANTHORAN SINGH ได้ที่บ้านพักหลังเดิม พร้อมนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.ชะอำ
เบื้องต้นผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยตำรวจยังคงสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย