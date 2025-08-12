หัวใจแม่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร

พระนครศรีอยุธยา“ แม่นักสู้ ” วัย 60 ปี ดูแลลูกชายป่วยติดเตียงนาน 14 ปี ไม่เคยท้อ แม้ไร้งาน ไร้รายได้ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาฯ นี้
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ บ.34 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังทราบเรื่องราวสุดประทับใจของคุณแม่หัวใจแกร่ง “ นางคำนาย คงสมชีพ ” อายุ 60 ปี ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลลูกชายสุดที่รัก “ น้องกัน ” หรือ ด.ช.กันตพงษ์ มีสมผล วัย 17 ปี ผู้ป่วยติดเตียงมานานถึง 14 ปี อย่างไม่ย่อท้อ
ไม่เคยทอดทิ้งแม้แต่วินาทีเดียว
ขณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ได้พบกับภาพประทับใจที่อบอวลไปด้วยความรักของแม่ลูก โดยคุณแม่คำนาย กำลังนั่งเช็ดตัวให้ลูกชายอย่างเบามือ ก่อนจะปะแป้งให้ พร้อมป้อนข้าว ป้อนน้ำ และพูดคุยหยอกล้อกับน้องกันอย่างอ่อนโยน เป็นภาพที่แม้เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและสะท้อนถึงความรักอันลึกซึ้งที่แม่มีให้กับลูกชายที่ไม่สามารถพูดหรือตอบสนองได้เหมือนเด็กทั่วไป
เหตุการณ์ย้อนไปเมื่อปี 2554 ช่วงน้ำท่วมใหญ่ น้องกันซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 3 ขวบ ได้ประสบอุบัติเหตุตกสะพานไม้หน้าบ้านลงไปในน้ำ แม้จะถูกช่วยขึ้นมาได้ แต่ด้วยสถานการณ์น้ำท่วม ครอบครัวไม่สามารถพาไปโรงพยาบาลได้ทัน จนน้องเกิดอาการชักเกร็งและถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อขึ้นสมองจากการสำลักน้ำ ส่งผลให้น้องต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตั้งแต่นั้นมา
ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา คุณแม่คำนายสละทุกอย่างเพื่อดูแลลูกชาย เดินทางพาน้องไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ทุก 3 เดือน โดยไม่เคยปริปากบ่น ไม่เคยคิดยอมแพ้ หรือทิ้งหน้าที่ของความเป็นแม่ แม้จะต้องออกจากงาน ไม่มีรายได้ประจำ ต้องรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ เมื่อมีเวลาว่างจากการดูแลลูก เพื่อหาเงินมาซื้อแพมเพิส อาหาร และของจำเป็นให้ลูก
คุณแม่เล่าทั้งน้ำตาว่า “ แม่เคยบอกน้องกันว่า อย่าทิ้งแม่นะ เราจะอยู่ด้วยกัน แม่จะดูแลหนูเองตลอดไป...” คำพูดเรียบง่ายแต่สะท้อนถึงความรักลึกซึ้งของหัวใจแม่ที่ไม่มีวันหมดลง
แม้จะลำบาก แต่คุณแม่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใจบุญในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงแพมเพิส ซึ่งเป็นของใช้ที่จำเป็นมากสำหรับน้องกัน โดยต้องใช้แพมเพิสไซส์ XL สำหรับเด็กน้ำหนัก 12–17 กิโลกรัมเป็นประจำทุกวัน
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ เรื่องราวของคุณแม่คำนาย คือเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงพลังรักอันยิ่งใหญ่ของ “หัวใจของผู้เป็นแม่” ที่พร้อมอดทน เสียสละ และยืนหยัดเพื่อคนที่รัก โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผู้มีจิตเมตตาที่ต้องการช่วยเหลือ ไม่ขอรับบริจาคเป็นเงิน ขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น แพมเพิส ข้าวสาร หรือของใช้สำหรับผู้ป่วย สามารถติดต่อคุณแม่ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 082 – 062 – 7648