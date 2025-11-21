15 ชีวิตปลอดภัยเหตุเรือล่มกลางทะเลเกาะล้าน-เกาะมารวิชัย เผยเครื่องสูบน้ำดับก่อนถูกคลื่นยักษ์ซัดคว่ำอับปาง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ยัน 15 ชีวิตปลอดภัย เหตุเรือล่มกลางทะเลเกาะล้าน-เกาะมารวิชัย จ.ชลบุรี เผยเครื่องสูบน้ำเรือประมงดับก่อนถูกคลื่นยักษ์ซัดคว่ำอับปาง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเต็มที่
จากเหตุการณ์เรือตกปลาอับปางกลางทะเลระหว่างเกาะล้านและเกาะมารวิชัย ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อับปางกลางทะเลใกล้เกาะล้าน เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ ( 21 พ.ย. ) จนทำให้มีผู้ประสบภัยลอยคออกลางทะเลทะเลกว่า 10 ชีวิต ขณะที่ทีมกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ได้สนธิกำลังทีมปฏิบัติการทางน้ำ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา เร่งการนำเรือยาง เรือสปีดโบ๊ท ออกช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ขณะที่บนฝั่ง ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา , และรถพยาบาลจากกู้ภัยฯ ได้ร่วมกันรอให้การช่วยเหลือผู้บนฝั่งท่ามกลางสภาพทะเลที่มีคลื่นสูง 1-2 เมตร และ กรมเจ้าท่า ได้นำธงแดงชักขึ้นเสาเพื่อประกาศห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง
กระทั่งเมื่อเวลา 17.00 น. ทีมกู้ภัยทางทะเลได้พบผู้ประสบภัยลอยคอเกาะกลุ่มกันอยู่กลางทะเล เป็นชาย 11 คน หญิง 1 และ เด็กชาย 1 ( หนึ่งในผู้ประสบภัยมีไต๋เรือรวมอยู่ด้วย ) ซึ่งทั้งหมดลอยคอเกาะอยู่กับถังน้ำแข็ง ห่วงยาง ถังน้ำมัน และบางคนสวมเสื้อชูชีพลอยคออยู่ในน้ำทะเลนานกว่า 7 ชั่วโมงนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.00น.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีมกู้ภัยฯ สามารถช่วยผู้ประสบภัยขึ้นเรือ และประสานทีมกู้ชีพนำเรือรับกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยจนครบทุกคน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสภาพอิดโรย หนาวสั่น และมีอาการสำลักน้ำ
โดยมีเพียงไต๋เรือ ที่เมื่อขึ้นจากน้ำทะเลได้เกิดอาการหมดสติ ทำให้ทีมกู้ภัยต้องรีบทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ขณะที่ผู้ประสบภัยรายอื่นๆ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่มดังกล่าว เพิ่มอีก 4 คน ที่ภายหลังเกิดเหตุเรือล่มพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งเกาะมารชัย เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่มีการเดินทางไปรับตัวกลับเข้าฝั่งแล้วมาทำการปฐมพยาบาล ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
ทั้งนี้มีการยืนยันแล้วว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ประสบภัยทั้งหมด 15 คนและปลอดภัยทั้งหมด
นายณัฐวุฒิ อายุ 28 ปี 1 ในผู้ประสบเหตุ เล่าว่าตนเองพร้อมครอบครัวรวม 14 ชีวิต ได้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และได้ว่าจ้างเรือประมงให้ไปส่งที่เกาะมารวิชัย ( ซึ่งอยู่ถัดไปกลับเกาะล้าน ) โดยลงเรือเมื่อช่วงเวลาประมาณ 7 โมงเช้า จนช่วงเวลาประมาณ 9 โมง ระหว่างที่เหลือกำลังแล่นไปกลางทะเล ไต๋เรือ ได้ลงไปซ่อมเครื่องและบอกว่าปั๊มน้ำไม่ทำงาน
" ระหว่างที่ไต๋ลงไปซ่อมปรากฏว่าในขณะนั้นมีคลื่นลมแรง และเรือเกิดหันขวางแนวคลื่นก่อนจะถูกคลื่นซัดเข้าทางกาบซ้ายอย่างรุนแรงจนเรือเกิดตะแคงข้างและอับปางลงอย่างรวดเร็ว"
ตนเองจึงรีบช่วยเหลือทุกคนในเรือและหาที่จับเพื่อเอาชีวิตรอด ก่อนที่จะจมลงสู่ก้นทะเล และลอยคออยู่ในทะเลนานกว่า 7 ชั่วโมง
" สุดท้ายทั้งหมด 15 คนนั้นก็มีผู้เสียสละ 4 คน ว่ายน้ำเข้ามารวิชัยเพื่อไปขอความช่วยเหลือ ส่วนอีก 11 คน เกาะลอยอยู่กลางทะเล ก่อนที่จะมีทีมกู้ภัยออกมาทำการช่วยเหลือ" นายณัฐวุฒิ กล่าว
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้ง