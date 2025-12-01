หนาวจัด! ครูยึดเสื้อกันหนาวนักเรียน อ้างผิดระเบียบ ผู้ปกครองเผยบ้านจนไม่สามารถซื้อที่ถูกระเบียบ

ผู้ปกครองในจังหวัดแพร่โพสต์ระบายความอัดอั้น หลังลูกใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนเพราะอากาศหนาวเพียง 9–10 องศา แต่กลับถูกครูยึดเสื้อ อ้างผิดระเบียบโรงเรียน ซ้ำครอบครัวยากจน ไม่มีเงินซื้อชุดกันหนาวตามแบบที่กำหนด จึงตั้งคำถามว่าการลงโทษเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่
วันนี้ (1 ธ.ค.) กลุ่มออนไลน์ “คนแพร่(ข่าว)” ได้โพสต์เผยเรื่องราวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์พร้อมขอคำปรึกษาที่เกิดขึ้นกับลูกของเธอ ซึ่งเข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ โดยระบุว่าลูกใส่เสื้อกันหนาวของที่บ้านไปโรงเรียน เนื่องจากสภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิเหลือเพียง 9–10 องศา แต่กลับถูกครูยึดเสื้อกันหนาวทันทีเพราะ “ไม่ใช่สีตามระเบียบของโรงเรียน”
ผู้เป็นแม่เล่าว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ จึงไม่มีเงินซื้อเสื้อกันหนาวแบบโรงเรียน แต่ก็อยากให้ลูกมีโอกาสเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่น จึงจำเป็นต้องให้ลูกสวมเสื้อของบ้านไปเพื่อป้องกันความหนาว
เธอตั้งคำถามถึงการปฏิบัติของครูว่า การทำผิดระเบียบครั้งแรกควร “ตักเตือน” ไม่ใช่ “ยึดของ” ใช่หรือไม่? และการยึดเสื้อในช่วงอากาศหนาวจัดเช่นนี้ เท่ากับทำให้นักเรียนต้องทนหนาวทั้งวัน ส่งผลต่อสุขภาพและการเรียนหรือไม่?
ทั้งนี้ แม่ยังเผยว่าเมื่อถามครูถึงเหตุผลกลับได้รับคำตอบที่ทำให้ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจ จึงนำเรื่องราวมาโพสต์เพื่อให้สังคมช่วยกันพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้สร้างกระแสวิพากษ์ในโลกออนไลน์ หลายคนมองว่าการบังคับเรื่องระเบียบถึงขั้นยึดเสื้อกันหนาวในสภาพอากาศหนาวจัดอาจเกินกว่าเหตุ และควรคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กเป็นหลัก