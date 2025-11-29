ชายหาดใหญ่ใจแกร่ง ฝ่าน้ำเชี่ยวขอความช่วยเหลือ แม้แม่สิ้นชีวิตต่อหน้า ยังอาสานำกู้ภัยช่วยคนอื่นก่อน

ชายผู้ประสบภัยในหาดใหญ่สูญเสียแม่ต่อหน้าต่อตา แต่ยังฮึดฝ่าน้ำท่วมออกมาขอความช่วยเหลือ ก่อนอาสานำทีมกู้ภัยกลับเข้าไปช่วยคนอื่นที่ยังมีชีวิต ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจแน่น
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ภัชรเดช บุญทองใหม่” ทีมกู้ภัยที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวหาดใหญ่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรง ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์สะเทือนใจของชายหนุ่มผู้ประสบภัยรายหนึ่ง ซึ่งต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ แต่ยังคงยืนหยัดช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่คิดถึงตัวเอง
ผู้โพสต์ระบุว่า ในวันที่น้ำท่วมเข้าสู่วันที่ 3 ชายคนดังกล่าวพยายามฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวออกมาขอความช่วยเหลือ เนื่องจากมารดาของเขาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านในพื้นที่คลองแห ใกล้ปั๊มเชลล์ แต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน ทีมกู้ภัยจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ยังมีชีวิตออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ขณะเดียวกันก็ไม่มีผู้ชำนาญพื้นที่นำทางลงไป
ชายผู้ประสบภัยจึง อาสานำทีมกู้ภัยกลับเข้าไปในชุมชนที่ท่วมหนักด้วยตัวเอง แม้ในขณะนั้นร่างของแม่เขายังคงอยู่ในบ้านก็ตาม สร้างความสะเทือนใจและทำให้เจ้าหน้าที่ต่างชื่นชมในความเข้มแข็งและเสียสละอย่างยิ่ง
“นับถือใจพี่คนนี้จริงๆ… ทั้งๆ ที่แม่ของตัวเองเสียอยู่ในบ้าน แต่ยังอาสาพาทีมลงไปช่วยคนอื่นก่อน ตอนนี้ไม่รู้พี่เขาเป็นยังไงบ้าง ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความเสียใจต่อความสูญเสีย พร้อมส่งกำลังใจให้ชายผู้เสียสละรายนี้อย่างล้นหลาม โดยหลายคนยกย่องว่าเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งและความมีน้ำใจในยามวิกฤต