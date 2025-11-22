ตลาดนัดคลองถม บขส.เมืองอุทัยฯคึกคักรับลมหนาว คนแห่สแกนคนละครึ่งพลัสซื้อเสื้อมือสองแน่น

อุทัยธานี – อากาศเริ่มหนาวเย็น + คนละครึ่งพลัส ตลาดนัดคลองถมสัญจร บขส.เมืองอุทัยฯยิ่งคึกคัก..ผู้คนแห่เลือกซื้อเลือกหยิบเสื้อกันหนาวมือสองตามแผงค้าเสื้อผ้าราคาประหยัด-สแกนจ่ายครึ่งราคากันแน่นแทบทุกร้าน
วันนี้(22 พ.ย.68) ตลาดนัดคลองถมสัญจร เยื้องท่ารถ บขส.เมืองอุทัยธานี คึกคักมากขึ้น เมื่ออากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ผู้คนต่างเดินทางมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันเป็นจำนวนมาก แผงค้าเสื้อผ้าราคาประหยัดที่มีให้เลือกตั้งแต่ตัวละ 30 บาท ไปจนถึงระดับคัดเกรดคุณภาพดี ราคา 100–500 บาท รวมถึงเสื้อกันหนาวนำเข้าจากต่างประเทศที่เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ นอกจากเสื้อผ้ามือสองแล้วยังมีอาหารปรุงสำเร็จและสินค้าทั่วไปให้เลือกซื้ออีกเป็นจำนวนมาก
และเนื่องจากร้านจำหน่ายเสื้อกันหนาวมือสองเกือบทุกร้านได้ติดป้ายรองรับการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ยิ่งทำให้ร้านค้าแน่นไปด้วยลูกค้า เพราะนอกจากราคาถูกแล้วยังช่วยประหยัดได้มากขึ้น ลูกค้าที่มาจับจ่ายมีทั้งข้าราชการ พนักงานเอกชน และกลุ่มที่มากที่สุดคือเกษตรกรชาวนาจากอำเภอต่าง ๆ ซึ่งนิยมเลือกซื้อเสื้อกันหนาวราคาประหยัดตั้งแต่ตัวละ 30–70 บาท
สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อุทัยธานีขณะนี้กลางวันอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26–29 องศาเซลเซียส ส่วนกลางคืนลดลงเหลือประมาณ 19–21 องศา ส่งผลให้เสื้อกันหนาวมือสองกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้