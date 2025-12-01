โรงพยาบาลพระรามเก้าคว้า 2 รางวัล SET AWARDS 2025 สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายแพทย์ เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า ประกาศความสำเร็จการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยโรงพยาบาลพระรามเก้าสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากเวที SET AWARDS 2025 มาได้ถึง 2 รางวัล ประกอบด้วย Sustainability Excellence Commended Sustainability Awards และ Outstanding Investor Relations Awards
รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลพระรามเก้าในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
พิธีรับมอบรางวัลครั้งนี้ นายแพทย์ วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานแผนยุทธศาสตร์และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิเชียร ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา