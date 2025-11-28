TTW คว้า 2 รางวัลบนเวที SET Awards 2025

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับ 2 รางวัลบนเวที SET Awards 2025 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม "Best Company Performance Awards" โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
โดยนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2025 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ทีทีดับบลิว ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งขององค์กร ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทีทีดับบลิวพร้อมดำเนินธุรกิจด้านพลังงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ตอกย้ำความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”