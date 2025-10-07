xs
xsm
sm
md
lg

Update Common Neck Pain 2025 ความรู้ใหม่เพื่อการดูแลผู้ป่วยปวดคอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆ นี้ กองออร์โธปิดิกส์ และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดประชุมวิชาการ “Update Common Neck Pain 2025” โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

การประชุมเรื่องปวดคอ พูดถึงวิธีการวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาที่ทันสมัย ที่สำคัญสอนวิธีให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย และปรับอิริยาบถให้เหมาะสม

การจัดงานนำโดย พลโท พญ.วิไล ชินสกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูและจิตแพทย์มาร่วมกันบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน


กำลังโหลดความคิดเห็น