Update Common Neck Pain 2025 ความรู้ใหม่เพื่อการดูแลผู้ป่วยปวดคอ

เมื่อเร็วๆ นี้ กองออร์โธปิดิกส์ และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดประชุมวิชาการ “Update Common Neck Pain 2025” โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
การประชุมเรื่องปวดคอ พูดถึงวิธีการวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาที่ทันสมัย ที่สำคัญสอนวิธีให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย และปรับอิริยาบถให้เหมาะสม
การจัดงานนำโดย พลโท พญ.วิไล ชินสกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูและจิตแพทย์มาร่วมกันบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน