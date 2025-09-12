สมศ. จัดประชุมวิชาการ “2025 ONESQA Forum” พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยกลไกการประเมิน
สถานที่ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สมศ. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (2025 ONESQA Forum) ภายใต้หัวข้อ “Beyond Assessment: Driving Educational Change – ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยกลไกการประเมิน” ประกาศเจตนารมณ์สำคัญในการปฏิวัติบทบาทขององค์กร เปลี่ยนบทบาทจาก "ผู้ตัดสินคุณภาพ" ไปสู่การเป็น "ผู้ผลิตข้อมูลคุณภาพ" และกล่าวบรรยายในหัวข้อ
“จากข้อมูลสู่การขับเคลื่อนคุณภาพ: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือใหม่ของ สมศ.” พร้อมรวมพลังจากทุกภาคส่วนในวงการการศึกษา เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยกลไกการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการและที่ปรึกษาของ สมศ. นับเป็นเวทีหมุดหมายสำคัญที่รวมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืน