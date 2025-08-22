สมศ. ระดมภาคีด้านการศึกษา เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เสริมแกร่งร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยกลไกการประเมิน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมรับชม Live : 2025 ONESQA Forum การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Beyond Assessment: Driving Educational Change ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยกลไกการประเมิน” ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผู้เข้าร่วมชมจะได้รับทราบถึงเป้าหมายของ สมศ. ในการเดินหน้าพลิกบทบาทจากการประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพ ไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย
พร้อมร่วมรับชมไฮไลท์พิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่
§ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
§ การบรรยายในหัวข้อ "ขับเคลื่อนคุณภาพให้ยั่งยืนด้วยหลักการประเมินการศึกษา 5.0" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ สมศ.
§ การนำเสนอ "จากข้อมูลสู่การขับเคลื่อนคุณภาพ: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือใหม่ของ สมศ." โดย ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ.
§ การนำเสนอ "สารสนเทศจากข้อมูลผลการประเมิน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ กรรมการ สมศ.
§ การเสวนา "ทัศนะของผู้บริหารระดับสูงต่อการนำข้อเสนอเชิงนโยบายจาก สมศ. ไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย"
ผู้สนใจ สามารถรับชมพร้อมกันได้ที่ เฟสบุ๊ค เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-216-3955