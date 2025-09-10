xs
สมศ. จัดการประชุมวิชาการ 2025 ONESQA Forum

ศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 (2025 ONESQA Forum) หัวข้อ “Beyond Assessment: Driving Educational Change – ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยกลไกการประเมิน” โดยมี ผศ.ดร. ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ เป็นประธานในพิธี


เมกาบางนา จัดแคมเปญ “MEGA BREW-LAND” คัดสรรเมนูเครื่องดื่มชาแสนอร่อยจาก 12 ร้านดัง ทั้งชาไทยรสเข้ม ชาเขียวมัทฉะหอมละมุน ชาผลไม้กลิ่นสดชื่น หรือเมนูชาสุดครีเอทีฟที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ให้สมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้คะแนนแลกรับฟรี! วันนี้-30 ก.ย. 68 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา

อุทยานการเรียนรู้ TK Park เชิญชวนเด็กอายุ 9-12 ปี ร่วมกิจกรรม Master of Emotions: เข้าใจอารมณ์ จัดระเบียบร่างกาย” เพื่อเรียนรู้การเข้าใจและจัดการอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการฝึกโยคะสำหรับเด็ก โดยผสมผสานศิลปะ ดนตรี และกิจกรรม ช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) และเสริมความมั่นใจในตนเอง โดยมี ครูพี่เก๋-รสสุคนธ์ ซันจวน บูธาราไลฟ์ ครูโยคะวิชาชีพจากสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะเด็กและโยคะบำบัด ร่วมถ่ายทอดเทคนิค วันเสาร์ที่ 20 ก.ย. 68 เวลา 12.30-15.00 น. ที่ห้องเวิร์กชอป 1-2 TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://forms.gle/nBbS6UZkoquZHLEw8 (รับเพียง 20 ท่าน) โทร. 0-2257-4300 หรือ LINE: @Tkpark


New Balance เปิดตัวคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พาร์ค ในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดและมีสินค้าครบครันที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 302 ตร.ม. และยังมี 3D Foot Scanner ตรวจวัดรูปเท้าแบบ 3 มิติฟรี ทั้งยังเตรียมวางจำหน่ายรองเท้ารุ่น 1906L Loafer 3 สีใหม่แบบ Exclusive วันที่ 10 ก.ย. 68 ที่สาขา เซ็นทรัล พาร์ค เป็นที่แรก

