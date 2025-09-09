อัยการสั่งฟ้อง "ไบโอไทย" หมิ่นประมาทโดยใช้ข้อมูลเท็จ

อัยการสั่งฟ้อง วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ และมูลนิธิไบโอไทย โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทโดยใช้ข้อมูลเท็จ วันพรุ่งนี้( 10 ก.ย.)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (10 กันยายน 2568) อัยการจะสั่งฟ้องนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ และมูลนิธิไบโอไทย จากการที่แอดมินเพจไบโอไทย ได้โพสต์ข้อความว่า
ตามที่บริษัทซีพีเอฟแจ้งความดำเนินคดีนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการ มูลนิธิชีววิถี และมูลนิธิชีววิถี (BioThai) ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของปลาหมอคางดำ จากการจัดประชุมวิชาการสาธารณะ ("หายนะสิ่งแวดล้อม กรณีปลาหมอคางดำ : การชดเชยเยียวยาความเสียหาย ฟื้นฟูระบบนิเวศ และปฏิรูประบบความปลอดภัยทางชีวภาพ) เมื่อปี 2567
ทั้งนี้ อัยการ จ.นนทบุรี มีคำสั่งฟ้องในคดีดังกล่าวในวันที่ 10 กันยายน 2568