xs
xsm
sm
md
lg

ระดมกำลัง “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำ ชะอำ จับได้กว่า 300 กิโล เตรียมมาตรการยาว ปล่อยปลากะพง–รับซื้อทำปลาป่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - ปลาหมอคางดำ เอเลี่ยนสปีชีส์ ระบาดหนักคลองหลังวัดเนรัญชาราม อ.ชะอำ เพชรบุรี ประมงจังหวัดนำทีมร่วมกว่า 10 หน่วยงาน พร้อมชาวบ้านกำจัดได้ 300 กิโล เผย 1 ปีจับแล้วกว่า 567 ตัน หวั่นแพร่พันธุ์เร็วกระทบระบบนิเวศ ดึงเอกชนช่วยรับซื้อไปทำประโยชน์–เตรียมปล่อยปลากะพงนักล่าแก้ปัญหาระยะยาว

จากกรณีพบการระบาดของปลาหมอคางดำ เอเลี่ยนสปีชีส์ ในคลองชุมชนปากคลอง หลังวัดเนรัญชาราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา มีปลาหมื่น ๆ ตัวลอยขึ้นมาหายใจเต็มคลอง แต่ติดสันทรายไม่สามารถออกทะเลได้

ล่าสุดวันนี้ ( 9 ก.ย.) นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ นายทวีป ปิ่นเนียม รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายธีรพงศ์ บ้านกล้วย ผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมประมง หน่วยงานท้องถิ่น เรือนจำกลางเพชรบุรี เรือนจำกลางเขากลิ้ง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมพลังจัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ผลการดำเนินการเบื้องต้น สามารถจับได้กว่า 300 กิโลกรัม พร้อมมีการมอบพันธุ์ปลาให้แก่ชุมชนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ เปิดเผยว่า ปลาหมอคางดำชอบอาศัยในแหล่งน้ำกร่อยติดทะเล ขยายพันธุ์เร็ว เพียง 2-3 เดือนก็ออกลูกได้แล้ว อีกทั้งยังมีพฤติกรรมเก็บลูกไว้ในปาก เมื่อถูกคุกคามจะคายลูกออกเพื่อเอาชีวิตรอด ทำให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการกำจัดเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละกว่า 2 ตัน แต่ปัญหายังน่าเป็นห่วง จึงเตรียมมาตรการเสริม เช่น การปล่อยปลากะพงเพื่อเป็นนักล่ากำจัดลูกปลาหมอคางดำ

ด้านนายธีรพงศ์ บ้านกล้วย ผู้แทนบริษัทซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำในหลายจังหวัด สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์จับปลา และปล่อยพันธุ์ปลากะพงกว่า 2 แสนตัวในปีที่ผ่านมา และจะเพิ่มอีก 4 แสนตัวในปีนี้ พร้อมตั้งกองทุนปลากะพงให้เกษตรกรไปปล่อยในแหล่งน้ำของตน รวมถึงรับซื้อปลาหมอคางดำไปทำปลาป่นและน้ำปลา เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แทนการทำลายทิ้ง

นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ตลอดเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำแล้ว 46 ครั้ง ได้ปลารวมกว่า 567 ตัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เจอ–แจ้ง–จับ–จบ” ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เฉพาะคลองเนรัญชารามดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ได้ปลารวมกว่า 2,600 กิโล แต่ยังพบการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สันนิษฐานว่าเป็นเพราะปลาหมอคางดำคายลูกออกมาเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย

สำหรับแนวทางระยะยาว ประมงจังหวัดกำลังศึกษาเทคนิคการใช้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อกำจัดปลาแบบเฉพาะจุด ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งมาตรการใหม่ที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างยั่งยืน










ระดมกำลัง “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำ ชะอำ จับได้กว่า 300 กิโล เตรียมมาตรการยาว ปล่อยปลากะพง–รับซื้อทำปลาป่น
ระดมกำลัง “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำ ชะอำ จับได้กว่า 300 กิโล เตรียมมาตรการยาว ปล่อยปลากะพง–รับซื้อทำปลาป่น
ระดมกำลัง “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำ ชะอำ จับได้กว่า 300 กิโล เตรียมมาตรการยาว ปล่อยปลากะพง–รับซื้อทำปลาป่น
ระดมกำลัง “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำ ชะอำ จับได้กว่า 300 กิโล เตรียมมาตรการยาว ปล่อยปลากะพง–รับซื้อทำปลาป่น
ระดมกำลัง “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำ ชะอำ จับได้กว่า 300 กิโล เตรียมมาตรการยาว ปล่อยปลากะพง–รับซื้อทำปลาป่น
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น