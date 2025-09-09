ระดมกำลัง “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำ ชะอำ จับได้กว่า 300 กิโล เตรียมมาตรการยาว ปล่อยปลากะพง–รับซื้อทำปลาป่น

เพชรบุรี - ปลาหมอคางดำ เอเลี่ยนสปีชีส์ ระบาดหนักคลองหลังวัดเนรัญชาราม อ.ชะอำ เพชรบุรี ประมงจังหวัดนำทีมร่วมกว่า 10 หน่วยงาน พร้อมชาวบ้านกำจัดได้ 300 กิโล เผย 1 ปีจับแล้วกว่า 567 ตัน หวั่นแพร่พันธุ์เร็วกระทบระบบนิเวศ ดึงเอกชนช่วยรับซื้อไปทำประโยชน์–เตรียมปล่อยปลากะพงนักล่าแก้ปัญหาระยะยาว
จากกรณีพบการระบาดของปลาหมอคางดำ เอเลี่ยนสปีชีส์ ในคลองชุมชนปากคลอง หลังวัดเนรัญชาราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา มีปลาหมื่น ๆ ตัวลอยขึ้นมาหายใจเต็มคลอง แต่ติดสันทรายไม่สามารถออกทะเลได้
ล่าสุดวันนี้ ( 9 ก.ย.) นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ นายทวีป ปิ่นเนียม รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายธีรพงศ์ บ้านกล้วย ผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมประมง หน่วยงานท้องถิ่น เรือนจำกลางเพชรบุรี เรือนจำกลางเขากลิ้ง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมพลังจัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” กำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ผลการดำเนินการเบื้องต้น สามารถจับได้กว่า 300 กิโลกรัม พร้อมมีการมอบพันธุ์ปลาให้แก่ชุมชนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ เปิดเผยว่า ปลาหมอคางดำชอบอาศัยในแหล่งน้ำกร่อยติดทะเล ขยายพันธุ์เร็ว เพียง 2-3 เดือนก็ออกลูกได้แล้ว อีกทั้งยังมีพฤติกรรมเก็บลูกไว้ในปาก เมื่อถูกคุกคามจะคายลูกออกเพื่อเอาชีวิตรอด ทำให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการกำจัดเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละกว่า 2 ตัน แต่ปัญหายังน่าเป็นห่วง จึงเตรียมมาตรการเสริม เช่น การปล่อยปลากะพงเพื่อเป็นนักล่ากำจัดลูกปลาหมอคางดำ
ด้านนายธีรพงศ์ บ้านกล้วย ผู้แทนบริษัทซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำในหลายจังหวัด สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์จับปลา และปล่อยพันธุ์ปลากะพงกว่า 2 แสนตัวในปีที่ผ่านมา และจะเพิ่มอีก 4 แสนตัวในปีนี้ พร้อมตั้งกองทุนปลากะพงให้เกษตรกรไปปล่อยในแหล่งน้ำของตน รวมถึงรับซื้อปลาหมอคางดำไปทำปลาป่นและน้ำปลา เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แทนการทำลายทิ้ง
นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ตลอดเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำแล้ว 46 ครั้ง ได้ปลารวมกว่า 567 ตัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เจอ–แจ้ง–จับ–จบ” ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เฉพาะคลองเนรัญชารามดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ได้ปลารวมกว่า 2,600 กิโล แต่ยังพบการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สันนิษฐานว่าเป็นเพราะปลาหมอคางดำคายลูกออกมาเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย
สำหรับแนวทางระยะยาว ประมงจังหวัดกำลังศึกษาเทคนิคการใช้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อกำจัดปลาแบบเฉพาะจุด ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งมาตรการใหม่ที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างยั่งยืน