รพ.กรุงเทพพัทยา เปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโฉมใหม่ Advanced Rehabilitation Center

ศูนย์ข่าวศรีราชา - โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโฉมใหม่Advanced Rehabilitation Center ยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย
วันนี้ ( 8 ก.ย.) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้เปิดตัว BPH Advanced Rehabilitation Center ซึ่งเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของโรงพยาบาล ในการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมี พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฯ เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
โดย ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้บูรณการความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรเข้ากับนวัตกรรมระดับโลก เพื่อมอบการดูแลรักษาที่แม่นยำและปลอดภัยที่สุด และยังมีเครื่องมือไฮไลต์ที่น่าสนใจ อาทิ
• CPET (Cardiopulmonary Exercise Test) ปลดล็อกศักยภาพของร่างกายด้วยการวัดสมรรถภาพหัวใจและปอดอย่างละเอียด พร้อมวิเคราะห์ค่า VO2 Max เพื่อวางแผนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
• WALKBOT (Robotic Assisted Gait Training) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอีกครั้งด้วยหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินที่ล้ำสมัย ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ที่อยู่ในช่วงหลังการผ่าตัด ระบบช่วยพยุงจะทำให้การฝึกเดินเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นใจ
นอกจากนั้นยังมีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญจากหลากหลายสาขา ทั้ง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ที่พร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
ภายในงาน Soft Opening ผู้ร่วมงานยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับการสาธิตการใช้เครื่องมือต่างๆ และยังมีโอกาสทดลองใช้บางส่วนภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาในการเป็นผู้นำด้านการฟื้นฟูสุขภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล