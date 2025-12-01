TPBI คว้ารางวัล Highly Commended Supply Chain Management จาก SET Awards 2025 ตอกย้ำความสำเร็จโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ผลิตภัณฑ์จริง

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีตลาดทุนไทย โดยมีนางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ "Highly Commended Supply Chain Management Awards" ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ภายในงาน SET Awards 2025 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่ององค์กรที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของ TPBI ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะความสำเร็จจากการผนึกกำลังร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำขยะพลาสติกยืดในครัวเรือนกลับมาหมุนเวียนเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปเป็น "พาเลทพลาสติกเกรดอุตสาหกรรม" ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในระบบคลังสินค้า ซึ่งนับเป็นการยกระดับการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวยังได้รับการพิสูจน์ด้วยผลตอบรับทางธุรกิจที่เหนือความคาดหมาย โดยคู่ค้าสามารถสร้างยอดขายจากผลิตภัณฑ์พาเลทพลาสติกรีไซเคิลนี้ได้สูงถึง 800 ชิ้น ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 300 ชิ้น ถึงเกือบสามเท่าตัว ตัวเลขนี้ไม่เพียงยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการยอมรับจากตลาด แต่ยังแสดงถึงพลังของความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ตอกย้ำจุดยืนอันแน่วแน่ของ TPBI ภายใต้แนวคิด "Think Circular, Think Sustainable" ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยกระบวนการคิดแบบหมุนเวียน เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในทุกมิติ