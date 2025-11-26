xs
"คอมพานี บี" จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ "งัวแดง" ยกระดับโคเนื้อไทย สู่มาตรฐานสากล พร้อมลดนำเข้า 650 ล้านบาทต่อปี

โครงการ "งัวแดง" ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท คอมพานี บี จำกัด และภาคีเครือข่าย ได้รับการวางให้เป็นพิมพ์เขียวในการยกระดับมาตรฐานโคเนื้อไทยสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยกว่า 350 ราย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 15-25% ต่อปี พร้อมกันนี้ ยังคาดการณ์ว่าจะช่วย ลดการนำเข้าเนื้อวัวได้กว่า 2,800 ตัน หรือดึงเม็ดเงินกว่า 650 ล้านบาท กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจไทยภายในปี 2568 และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมปศุสัตว์

วันนี้ (26 พ.ย.) ในพีธีการลงนาม MOU มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตเนื้อโคคุณภาพเทียบเท่าสากล เพื่อสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบ ลดการพึ่งพาเนื้อวัวจากต่างประเทศ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย

โครงการงัวแดงไม่ได้เป็นเพียงการจัดหาวัตถุดิบสู่ร้านอาหารเท่านั้น แต่คือพิมพ์เขียว (Blueprint) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย โดยการผสานความเชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์ Beef Master เข้ากับระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมกับภูมิอากาศไทยอย่างแท้จริงโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย
จากข้อมูลการวิจัย พบว่า ในช่วงปี 2564–2568 จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 1.38 ล้านราย แต่ ร้อยละ 96 ยังคงเป็นเกษตรกรรายย่อย โครงการงัวแดงจึงเข้ามารับซื้อเนื้อวัวใน ราคาที่เป็นธรรม และส่งเสริมการเลี้ยงด้วยมาตรฐานระดับสูง

ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 350 ราย และมีวัวที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 15,400 ตัว ทั่วประเทศ โดยฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการมี รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15–25% ต่อปี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการงัวแดงถูกวางให้เป็นก้าวสำคัญในการลดภาระการนำเข้าของประเทศ และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน คาดการณ์ว่า ในปี 2568 โครงการงัวแดงจะช่วย ลดการนำเข้าเนื้อวัวได้กว่า 2,160 – 2,800 ตัน ต่อปี คิดเป็นการดึงเม็ดเงินกว่า 650 ล้านบาท กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย

อีกหนึ่งผลกระทบเชิงบวกภายใต้โครงการงัวแดงคือการช่วยสร้าง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย โดยใช้ทรัพยากรทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด   โดยที่วัวทุกตัวถูกเลี้ยงด้วยธัญพืชสูตรพิเศษ ซึ่งช่วย ลดวัตถุดิบหลงเหลือทางการเกษตร อาทิ รำข้าว ฟางข้าว ต้นข้าวโพด กากมัน และกากปาล์ม ไปแล้วกว่า 33 ล้านตันต่อปี ปุ๋ยจากมูลวัวยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี มีธาตุอาหารครบถ้วน ส่งเสริมการเติบโตของพืชผลทางการเกษตรต่อไป

การลงนาม MOU นี้ เป็นการตอกย้ำว่า เนื้อวัวไทยคุณภาพสูงสามารถผลิตได้เองในประเทศอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานโคเนื้อไทย พร้อมสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อยไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย












