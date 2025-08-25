“อรรถกร” หนุนผลิตข้าวโพดหมักลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

“อรรถกร” ปลุกพลังอาหารหยาบคุณภาพสูง เผยใช้ 5,500 ไร่ ผลิตข้าวโพดหมักกว่า 2.7 หมื่นตัน หนุนเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.เวลา 12.00 น.นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหยาบลดต้นทุนเพื่อเกษตรกร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ว่า รัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องเผชิญปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์สูง จึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ขับเคลื่อนโครงการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ และบรรเทาความเดือดร้อนด้านต้นทุน และให้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในฟาร์ม และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน
นายอรรถกร กล่าวว่า ในปี 2568 กรมปศุสัตว์ได้ใช้พื้นที่กว่า 5,500 ไร่ ของหน่วยงาน 11 แห่งทั่วประเทศ ปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดและข้าวฟ่าง เพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารหยาบคุณภาพสูงด้วยวิธีการหมัก คาดว่าจะได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 27,500 ตัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ และกระบือ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568) มีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ศูนย์วิจัยและสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ รวม 5,037 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.58 ของเป้าหมาย ได้ผลผลิตข้าวโพดพร้อมฝักสับหมักประมาณ 25,185 ตัน จากความสำเร็จดังกล่าว จึงได้ต่อยอดความสำเร็จสู่ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหยาบลดต้นทุนการผลิต” เพื่อขยายองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ
“โครงการนี้ถือเป็นการสานต่อแนวคิดที่ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยนายอิทธิ ศิริลัทธยากร อดีตรัฐมนตรีช่วยฯ ที่มุ่งใช้พื้นที่ของกรมฯ ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการทำแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งจากการพิสูจน์แล้วพบว่าการใช้ข้าวโพดหมักสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมวัวได้จริง ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคาย่อมเยา และขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน มาร่วมสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของเรา” รมว.อรรถกร กล่าวย้ำ
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ “BAHGI Open House 2025” ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมกิจกรรมสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร และการเก็บสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเครื่องม้วนก้อนหญ้าพลาสติก นอกจากนี้ยังเปิดเวทีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูง รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยในอนาคต