ส.อ.ท.หนุนอุตฯ เคมีรับมือการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ความยั่งยืน ท่ามกลางแรงกดดันสงครามการค้า

ส.อ.ท.หนุนอุตฯ เคมีไทย เร่งปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนา “Transformation to Go: งานสัมมนากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการปรับตัวของภาคอุตฯ เคมีไทย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวบรรยายในหัวข้อ “4 GO Strategy” ว่า แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่าน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ Go Digital & AI นำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน Go Innovation ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างในตลาด Go Global ขยายศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ และ Go Green ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ทวีความรุนแรง
นายอติชาติ ไชยศุภรากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเคมีไทยจึงต้องเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย ทั้งด้านนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน
การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นแนวคิด “Transformation” เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเคมีไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างคุณค่าใหม่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม พร้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี การพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)ในปี ค.ศ. 2050