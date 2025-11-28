GC คว้า 2 รางวัล SET Awards 2025 ตอกย้ำองค์กรนวัตกรรม นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนความยั่งยืนไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที SET Awards 2025 ได้แก่ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม “Outstanding Innovative Company Awards” จากโครงการเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) และรางวัล “Highly Commended Sustainability Awards” องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมีนาย ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นและขั้นกลาง เป็นผู้รับมอบ ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอนาคต ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างสมดุุลสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืน
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Highly Commended Sustainability Awards รางวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นเป็นพิเศษ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน โดย GC ได้รับจากผลการดำเนินงานเดินหน้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ บุกเบิกการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับพอร์ตโฟลิโอมุ่งสู่กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2050 (Net Zero)
นายณะรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า “GC มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยร่วมมือกับพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า เพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น เรายังมี GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรที่ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรชั้นนำ และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาทิ้งยังจุดรับ (Drop point) เพื่อคัดแยกตั้งแต่ต้นทางและนำเข้าสู่ปลายทางคือ ENVICCO โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขยะพลาสติกทุกชิ้นจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม รีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกสร้างประโยชน์แทนการฝังกลบ นำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดขยะพลาสติกได้กว่า 60,000 ตัน/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 75,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 8.3 ล้านต้น”
นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นและขั้นกลาง เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม “Outstanding Innovative Company Awards” ในกลุ่มรางวัล Business Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่น สร้างประโยชน์ มาตรฐานใหม่และผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย GC ได้รับจากโครงการเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) นวัตกรรมพลังงานสะอาดทางเลือกสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการบินไปสู่ความยั่งยืน
นายพรรคพงษ์ กล่าวว่า “GC ภูมิใจที่เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ SAF ได้สำเร็จ และนำไปใช้จริงในเที่ยวบินสีเขียวของบางกอกแอร์เวย์สแล้ว โดยความสำเร็จครั้งนี้เราไม่ได้สร้างโรงงานใหม่ แต่นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของ GC มาปรับปรุงโรงกลั่นเดิมให้สามารถรองรับกระบวนการ Co-processing ใช้น้ำมันพืชใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ สู่การเป็น โรงกลั่นชีวภาพ (Biorefinery) ที่สามารถผลิตได้ทั้ง SAF และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ทั้งนี้ SAF ของ GC ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก ISCC CORSIA (International Sustainability and Carbon Certification – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 80% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วไป
GC เดินหน้าสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าและสังคม พร้อมร่วมขับเคลื่อนโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน