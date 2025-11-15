KCG กำไร 9 เดือน ทะลุ 309 ล. พุ่ง 27.6%

KCG เปิดผลประกอบการไตรมาส 3/2568 กำไรสุทธิ 88.7 ล้านบาท เติบโต 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ในไตรมาส 4 เพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสร้างสีสันรับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในฐานะตัวเลือกอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ สัญชาติไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 เติบโตต่อเนื่อง โดยมียอดขาย 1,968.1 ล้านบาท เติบโต 12.3% และมีกำไรสุทธิ 88.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ปี 2568 บริษัทฯ มียอดขาย 5,900.9 ล้านบาท เติบโต 12.9% และมีกำไรสุทธิ 309.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายเพิ่มขึ้นในทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ (B2B) ช่องทางการขายให้ผู้บริโภค (B2C) และการส่งออก จากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบอาหารและเบเกอรี่ (FBI)
ในไตรมาส 3/2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้หยุดสายการผลิตเนยชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อดำเนินการในเฟสสุดท้ายของโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและขยายกำลังการผลิต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ โดยปัจจุบัน สายการผลิตดังกล่าวกลับมาดำเนินงานตามปกติแล้ว และมีการทยอยเพิ่มระดับการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเนยปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพียง 4 เดือน หรือถึงประมาณสิ้นเดือนมกราคม 2569 แต่การดำเนินนโยบาย "Quick Big Win" ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดผลเชิงประจักษ์ในระยะสั้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่าย รวมถึงช่วยเสริมความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ในช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลขายในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ที่ความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มทรงตัวไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 4/2568 ทั้งในส่วนของยอดขายและกำไร
บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการพัฒนาความยั่งยืนให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies: CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2568 รวมถึงติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,001–10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2) อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประจำปี 2025 โดยจะมีการประกาศผลรางวัล SET Awards 2025 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 นี้ และ (3) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 23 ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัล ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์สัญชาติไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน นายดำรงชัย กล่าว