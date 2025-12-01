"4.4 หมื่นครัวเรือน" อยุธยา-สุพรรณฯ จมน้ำซ้ำซาก ชี้ "เหยื่อ" ระบบบริหารน้ำล้มเหลว ไร้ชดเชย-ไร้คนรับผิด

เพจ "อยุธยา สเตชัน" ออกมาตีแผ่ความจริงอันน่าสิ้นหวังของประชาชนกว่า 44,000 ครัวเรือน ในอยุธยา สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องทนจมน้ำนานกว่า 5 เดือน เนื่องจากถูกจัดให้เป็น "พื้นที่รับน้ำ" เพื่อปกป้องเมืองใหญ่ พร้อมชี้ชัดว่า ประชาชนเหล่านี้ไม่ใช่ "ผู้เสียสละ" แต่คือ "เหยื่อของระบบบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลวเรื้อรัง" โดยไร้ซึ่งการชดเชยที่เป็นธรรม และไม่มีผู้บริหารคนใดกล้าออกมายืนรับผิดชอบต่อความเสียหายมหาศาลที่เกิดขึ้น
วันนี้ (1 ธ.ค.) เพจ “อยุธยา สเตชัน“ ออกมาโพสต์ข้อความ กล่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดพระนครศรึอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 44,000 ครัวเรือน ที่ต้องจมน้ำนานกว่า 5 เดือน เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลว โดยบ้านเรือนของพวกเขาถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อปกป้องเมืองใหญ่ โดยไม่ได้รับการชดเชยที่ยุติธรรม และไม่มีผู้บริหารคนใดออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“อยุธยาที่ท่วมมาห้าเดือนกว่า และนี่คือรูปปัจจุบันที่ยังคงท่วมอยู่ 44,000 หลังคาเรือน ไม่ใช่ “ผู้เสียสละ“ แต่คือ เหยื่อของระบบบริหารน้ำที่ล้มเหลวเรื้อรัง
ทุกปีน้ำต้องระบาย ทุกปีเขื่อนต้องปล่อย
และทุกปี “บ้านประชาชน” ถูกใช้แทนเขื่อนจริงที่รัฐไม่เคยสร้าง
น้ำไม่ได้ท่วมเพราะธรรมชาติเท่านั้น
แต่มันท่วมเพราะ การตัดสินใจของคนบางคนในห้องประชุม ที่คอยเลือกว่า “พื้นที่ไหนต้องเจ็บก่อน เพื่อให้เมืองใหญ่ไม่เจ็บเลย”
อยุธยา 31,000 ครัวเรือน
สุพรรณ 11,182 ครัวเรือน
อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อีกกว่า 2,000 ครัวเรือน
ตัวเลขเหล่านี้ไม่เคยถูกเรียกว่า “ความเสียหาย”แต่ถูกนิยามว่า พื้นที่รับน้ำ—เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
แต่ความจริงคือประโยชน์ที่ว่าไม่เคยแบ่งกลับมาถึงคนที่ต้องทนท่วมก่อนเป็นรายแรก
ไม่มีการเวนคืน
ไม่มีการชดเชยเป็นธรรม
ไม่มีการประกาศล่วงหน้า
ไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้าง
ไม่มีแม้แต่แผนรับผิดของผู้บริหารน้ำ
มีเพียงเสียงเดิมๆ
“ขอความร่วมมือพี่น้องให้ช่วยรับน้ำ”
เหมือนประชาชนคือระบบชลประทานสำรอง ที่พร้อมเสียสละโดย #ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ
นี่ไม่ใช่สัจธรรม
นี่คือ “ความสิ้นหวังของประชาชนยุค 2025”
10-20 ปีที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้
“ยอมรับสภาพ” #แต่ถูกกดให้ไม่มีทางเลือก
บ้านพัง–อาชีพล่ม–รายได้ขาดหาย
ขณะที่เมืองใหญ่แห้งสนิท เศรษฐกิจเดินต่อราวกับไม่มีใครต้องจมน้ำอยู่เบื้องหลัง
ความจริงที่ควรถูกพูดซ้ำคือ
ประชาชนไม่ใช่กำแพงกันน้ำ
และไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือรองรับ
ความล้มเหลวของระบบ
นี่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ
นี่คือ ความล้มเหลวที่มีเจ้าของ
แต่ไม่เคยมีใครออกมายืนรับผิด