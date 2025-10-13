อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศเต็ม 87% ชป.เร่งบริหารรับมือฝนระลอกใหม่ 14–19 ต.ค.

กรมชลฯเผย อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศกักเก็บแล้ว 87% เหลือพื้นที่รับน้ำได้อีกกว่า 1 หมื่นล้าน ลบ.ม. 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเต็มเกือบล้น กรมชลประทานเร่งบริหารระบายน้ำอย่างสมดุล ชป. เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 14–19 ต.ค. ป้องผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำ
วันนี้ (13 ตุลาคม 2568) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 483 แห่ง รวมทั้งสิ้น 66,263 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น ร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ รวมทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีก 10,253 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 13) เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวม 23,293 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯ รวม ยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,583 ล้าน ลบ.ม.
สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เวลา 06.00 น.) ที่สถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,639 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทานได้บริหารจัดการแบ่งรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก รวม 502 ลบ.ม./วินาที ขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่าน ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่สถานี C.13 จังหวัดชัยนาท คงอัตราการระบายอยู่ที่ 2,300 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.07 ม.รทก. ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ +15.47 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 87 เซนติเมตร
แนวโน้มสภาพอากาศ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 14 - 16 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้
ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ตุลาคม จะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน
กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพฝนและปริมาณน้ำท่าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด