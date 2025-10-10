นายกฯลั่นน้ำไม่ท่วมซ้ำปี 54 ถ้าไร้ฝนหนัก คาด 2-3 สัปดาห์ดีขึ้น บอกเยียวยาเป็นแสนชาวบ้านก็ไม่เอาขอไม่ท่วมดีกว่า

"อนุทิน" ให้ความมั่นใจน้ำไม่ท่วมซ้ำรอย 54 ถ้าไม่มีฝนหนักมาเติม คาด 2-3 สัปดาห์สถานการณ์ดีขึ้น เร่งบริหารจัดการให้ดีที่สุด 4 เดือนวางรากฐานแก้ระยะยาว บอกถ้าให้เยียวยาแสนบาทชาวบ้านก็ไม่เอาขอน้ำไม่ท่วมดีกว่า ชี้เยียวยา 9 พันเดือนเดียว 2 หมื่นล.ไม่ได้อะไร แต่เท่ากับโครงการใหญ่ที่เบิกจ่าย 3-4 ปี
วันนี้ (10ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูเขื่อนระบายน้ำก่อนจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะให้ความมั่นใจได้ว่า สถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยปี 2554 ว่า ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 54 เราจะเร่งบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ ให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่ามั่นใจได้หรือไม่ว่าคนกรุงเทพฯจะไม่เผชิญน้ำท่วม คล้ายปี 2554 นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าไม่มี ฝนหนัก มาเติมก็มั่นใจ อีก 2-3 อาทิตย์จะเข้าสู่ปลายฤดูฝน ปริมาณน้ำทั่วประเทศ น่าจะได้ระบายคล่องตัวทำให้การท่วมขังน้อยลง
ส่วนพื้นที่อยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองที่เป็นพื้นที่รับน้ำ ทุกปีสถานการณ์น่าจะคลี่คลายในกี่สัปดาห์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน่าจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ ส่วนใหญ่สิ้นเดือนตุลาคมเข้าเดือนพฤศจิกายน สถานการณ์น่าจะดีขึ้น แต่ตอนนี้เราคิดไปไกลกว่านั้นต้องคิดถึงเรื่องของการบริหารจัดการในระยะยาวด้วย ทุกปีเราเน้นเรื่องของการเยียวยา ใช้เงิน ปีละประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท ถ้าเราใช้เงินก้อนนี้มาเป็นเรื่องของการลงทุน ระบบสาธารณูปโภคระบบเขื่อน ระบบ เส้นทางน้ำระบบฝาย เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เราน่าจะ ทำให้เงินงบประมาณเหล่านี้เกิดประโยชน์มากขึ้น
เมื่อถามถึงแนวโน้มในการสร้างเขื่อนเพิ่มนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สทนช. ต้องไปศึกษาและหาวิธีที่จะทำให้สภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีคลี่คลาย ไม่เช่นนั้นทุกปีก็จะต้องเกิดปัญหา แบบนี้แล้วกลับไปก็ต้องหาตังค์มาจ่าย
"อนุมัติงบกลางชาวบ้าน ได้9,000บาท ถามว่าวันนี้ต่อให้เขาแสนบาทเขาก็ไม่เอาหรอกเงิน ขอให้น้ำไม่ท่วมดีกว่า เราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมไม่ให้เขาเดือดร้อน เงินใช้พอๆกันเลย อย่างคลองบางบาล บางไทร 20,000 กว่าล้าน เท่ากัน แต่ 5-6 ปีกว่าจะเสร็จเท่ากับปี หนึ่งงบประมาณ4-5 พันล้าน แต่นี่ 20,000 ล้านเยียวยาปีนึงให้ชาวบ้านแล้วและยังไม่มีโครงการอะไรที่จะไป ทำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเลย"นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่าจากการลงพื้นที่ทุกแห่งประเทศเกี่ยวข้องปัญหาใหญ่ที่ทำให้การบริหารจัดการน้ำเกิดปัญหาคืออะไรนายอนุทินกล่าวว่ามันก็มีหลายปัญหาที่ดินของชาวบ้านด้วย มาอยู่ต่างจังหวัดจะไปเวรคืน ที่ของพี่น้องประชาชนเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนา เป็นเรื่องที่อธิบายยาก ต้องหาวิธีในการ หาเทคโนโลยีใหม่ๆ น้ำก็เช่นกันเห็นแบบนี้ อีก 6 เดือนก็ต้องมาแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นไปได้อย่างไรเรื่องน้ำทำอย่างไร ตนให้นโยบาย ทางสทนช. ไปว่าทำอย่างไรได้บ้างให้ช่วยกันคิด ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวพื้นฐานมาแล้วเรื่องแก้มลิง แต่ด้วยสภาพนิเวศน์ที่เปลี่ยนไปแก้มลิงที่มีอยู่อาจไม่พอต้องทำเพิ่มได้หรือไม่ หลีกเลี่ยง การเวนคืนที่ของประชาชน ที่ของรัฐที่ของหลวงที่ราชพัสดุ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช้เป็นที่เก็บกับน้ำได้หรือไม่ต้องคิดต่อไป เอาไว้หลังเลือกตั้งก่อนค่อยมาคิด
เมื่อถามว่า4 เดือนที่จะวางรากฐานให้ได้จะทำได้หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า รากฐานวางได้อยู่แล้ว คือการบอกสทนช. ใช้สำนักทรัพยากรน้ำ เป็นเจ้าภาพหลัก และค่อยกระจาย ไปยังหน่วยงานต่างๆ
"เราก็ต้องบอกท่านเลขาธิการ บอกท่านอนุชาว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะ ปีนึง 2-3 หมื่นล้านและหมดไป ครั้งเดียวเลยโดยปกติ 30,000 ล้านงบประมาณผูกพันต้องใช้ 3-4 ปีถึงจะใช้หมดแต่นี่ 30,000 ล้านบาทเดือนเดียวใช้หมดดังนั้นจะต้องเรียนท่านไปว่าเงินมีแล้วเอาไปสร้างอะไรที่เป็นการลงทุนระยะยาวได้หรือไม่ ท่านก็มาจากสภาพัฒน์มีวิสัยทัศน์เห็นลู่ทาง นี่คือการวางรากฐาน" นายกรัฐมนตรี กล่าว