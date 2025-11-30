พระไม่ทิ้งโยม ส่งมอบของให้เทศบาล สู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันนี้ (29 พ.ย.68) เวลา 09.30น. ที่ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เปิดรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค จากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่ระดมนำมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และในเช้าวันนี้ พระครูพิศาล ธรรมานุวัตร ดร.เจ้าอาวาสวัดธรรมสุขใจ เจ้าคณะตำบลคูคต ได้นำสิ่งของต่างๆ ที่ทางตลาดนัดธรรมสุขใจ นำโดยคุณเมษา บุญวงค์ ผู้นำประชาสัมพันธ์ ครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือ ร่วมใจจาก เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆอาทิ ขนมบ้านนายจอมนำโดยคุณพิเชษฐ์ คุณเรวดี จันทร์แก้วแร่ ขนม10กล่องใหญ่ ร้าน เค.เจ.ไฟฟ้า ร้าน ก.แสงรุ่งเรือง ร้าน ทรัพย์ไพศาล โดยมีนายธีราทัต ส่องแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วพร้อมคณะผู้บริหารรับมอบสิ่งของจากหลวงพ่อพระครูพิศาล ธรรมานุวัตร เพื่อนำมารวมกับทางเทศบาลลำสามแก้วส่วนทางเทศบาลนั้นก็ได้รับบริจาคสิ่งของจากประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก อาทิ. ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่นอนปิกนิก ผ้าห่ม ยารักษาโรค มุ้งครอบ ยากันยุง ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง รวมถึงของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน อาหารสุนัข อาหารแมว และในวันนี้จะออกเดินทางโดยรถบรรทุก 1 คัน รถหกล้ออีก 2 คัน ในเวลา 11.00น.เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขาต่อไป