“พาณิชย์”เตรียมจัดธงฟ้าราคาประหยัด ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนเจอน้ำท่วม

กรมการค้าภายในเตรียมพร้อม จัดธงฟ้าราคาประหยัด 10 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ทำทันทีหลังน้ำลด คาดสัปดาห์หน้าเริ่มจัดได้ ขนสินค้าอาหาร อุปโภคบริโภค และสินค้าทำความสะอาด ซ่อมแซมบ้านเรือน ไปจำหน่ายราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทำความสะอาดบ้านเรือน และวัสดุก่อสร้าง เพื่อขอความร่วมมือจัดสินค้ามาจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยขณะนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่จัดงานแล้ว และตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเริ่มดำเนินการได้ทันที
“จะเน้นไปยังพื้นที่ ๆ น้ำลดแล้วก่อน จังหวัดไหนลด ก็จะเข้าไปทันที โดยจุดที่จัด จะดูว่าตรงไหนท่วมมาก ก็จะไปจัดตรงนั้น หากท่วมในจังหวัด ก็จัดในจังหวัด แต่ถ้าท่วมอำเภอ ก็จัดในอำเภอ จังหวัดหนึ่ง อาจจะจัดหลายที่ก็ได้ ต้องดูตามความเหมาะสม แล้วช่วงที่จัด จะมีสถานที่หลักที่หนึ่ง เพื่อให้ประชาชนมาซื้อสินค้า แล้วจะจัดให้มีรถโมบาย 3-4 คัน ออกวิ่งไปรอบ ๆ ด้วย ซึ่งอาจจะวิ่งในอำเภอหรือข้ามอำเภอก็ได้”
สำหรับสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายในราคาถูกเป็นพิเศษ ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหาร อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาสระผม และสินค้าทำความสะอาด อาทิ ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และสินค้าวัสดุก่อสร้าง
นายวิทยากรกล่าวว่า กรมยังได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดส่งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพและถุงยังชีพไปให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยวันที่ 1 ธ.ค.2568 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้รับมอบ และส่งต่อไปให้ผู้ประสบภัย และบางส่วนจะมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไป เพราะสิ่งของที่ได้รับบริจาคมา มีเป็นจำนวนมาก
ส่วนผลการดำเนินการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ ๆ ประสบน้ำท่วม ได้จัดส่งอาหารปรุงสุก อาหารปรุงสำเร็จ และอาหารพร้อมรับประทานเข้าไปช่วยเหลือ มีการประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าที่จำเป็นเข้าศูนย์พักพิง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ เครื่องปรุงรส นม โดยจัดส่งให้เพียงพอในแต่ละวัน
นายวิทยากรกล่าวว่า กรมยังได้ร่วมกับสภาเกษตรกร ทำการสำรวจสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่น้ำท่วม ได้รับข้อมูลว่า ถ้าน้ำไม่ท่วมขังนาน ไม่มีผลกระทบ แต่ที่มีผลกระทบบ้าง คือ ตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในบางพื้นที่ เช่น ปาล์มน้ำมัน แต่หลายพื้นที่ก็เริ่มเข้าไปเก็บเกี่ยวได้แล้ว ซึ่งจากการประเมิน ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต เพราะช่วงปลายปีปาล์มน้ำมันออกน้อยอยู่แล้ว และมั่นใจว่า จะไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด โดยขณะนี้ มีสต๊อกกว่า 4.3 แสนตัน
นอกจากนี้ กำลังรวบรวมความเสียหายของร้านค้าธงฟ้า และร้านอาหารธงฟ้า ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมว่าได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหน โดยในพื้นที่ 10 จังหวัดที่น้ำท่วม มีประมาณ 24,355 แห่ง เฉพาะ จ.สงลา 3,502 แห่ง เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ก็จะหาทางช่วยเหลือต่อไป เช่น การเชื่อมโยงสินค้า เพื่อนำไปจำหน่าย การประสานซื้อสินค้าทำความสะอาด สินค้าซ่อมแซมในราคาถูก และอื่น ๆ