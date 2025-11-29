“สุรศักดิ์” ปล่อยคาราวาน กระทรวง อว.ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลาและพื้นที่ภาคใต้ สั่ง อว.ส่วนหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือพี่น้องประชาชน - นักศึกษา เปิดครัวกลาง จัดหน่วยจิตอาสานักศึกษาและบุคลากรลงพื้นที่แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรครวมถึงการยกระดับศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นโรงพยาบาลสนามให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานปล่อยรถนำสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. สถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารพร้อมทาน น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค รวมทั้งสิ่งของสำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ ทรายแมว เป็นต้น โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการณ์ รองปลัดกระทรวง อว. ดร.วันนี นนท์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. คณะผู้บริหารเข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บริเวณหน้าอาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. (โยธี)
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวง อว.ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. สถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อระดมสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยที่ อว. ให้ทุนการวิจัย น้ำดื่ม ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบ โดยสิ่งของที่นำไปมอบ อาทิ น้ำดื่ม นมกล่อง นมผงสำหรับเด็ก ปลากระป๋อง ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์ ครีมแก้น้ำกัดเท้า ของใช้ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าอนามัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เป็นต้น
รมว.กระทรวง อว.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนได้สั่งการไปยัง อว.ส่วนหน้า ที่มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยงานหลักเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงนักศึกษา และบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษา เปิดครัวกลาง เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของใช้จำเป็น จัดหน่วยจิตอาสานักศึกษาและบุคลากรลงพื้นที่แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน รวมถึงการยกระดับศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล โดยทีมแพทย์ นักศึกษาแพทย์ อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล และจิตอาสา เพื่อให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจหลังจากพบเจอสถานการณ์มหาอุทกภัยที่รุนแรงในครั้งนี้
“กระทรวง อว. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดอย่างเต็มสรรพกำลังและต่อเนื่อง หากผู้ใดประสงค์จะร่วมสนับสนุนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ สามารถติดต่อนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วม อว.เพื่อประชาชน อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป” รมว.อว.กล่าว