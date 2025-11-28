ชาวซีพีเอฟ ระดมสรรพกำลัง ฝ่าน้ำช่วยพี่น้องชาวใต้

เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ทวีความรุนแรง ซีพีเอฟรุดให้ความช่วยเหลือจาก “อาหาร” สู่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชิงรุก
กองเรือและหน่วยเคลื่อนที่เร็วของซีพีเอฟ นำเรือท้องแบน 3 ลำ พร้อมทีมเจ็ตสกีภูเก็ต ของเครือซีพี ลงพื้นที่หาดใหญ่ ร่วมภารกิจกับทหาร ตำรวจ และทีมกู้ภัยทางน้ำ เร่งอพยพผู้คนที่ติดค้างในบ้าน พร้อมส่งมอบอาหารและน้ำดื่มให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด
ทีมจิตอาสา ร่วมกันแพ็ค “ถุงกำลังใจ” บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง ไฟแช็ก เทียน ยากันยุง และของใช้จำเป็น เพื่อกระจายไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทุกถุงจัดเตรียมอย่างเร่งด่วน เพราะทุกความเดือดร้อนรอไม่ได้
เสียงจากผู้ได้รับความช่วยเหลือสะท้อนความเดือดร้อน “ขอบคุณที่มาช่วย… หลายบ้านติดอยู่ 5-6 วัน บางคนเพิ่งได้กินมื้ออิ่มที่สุดเป็นครั้งแรกในหลายวัน” ข้อความสั้น ๆ นี้ย้ำว่าอาหารและการอพยพออกจากพื้นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเพียงใด
นอกจากช่วยคนแล้ว ซีพีเอฟยังไม่ทิ้งเพื่อนสี่ขา บริษัทมอบอาหารสุนัข 'เจอร์ไฮ’ และอาหารแมว ‘จินนี่' รวม 3.2 ตัน ผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยสัตว์เลี้ยงที่ประสบปัญหาอาหารขาดแคลนในพื้นที่ด้วย
ซีพีเอฟ ยืนหยัด “เคียงข้างทุกวิกฤต” โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม มูลนิธิ และชุมชนต่างๆ ทั้งในจังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เพื่อความช่วยเหลือครอบคลุม จนกว่าวิกฤตจะผ่านพ้น