“บิ๊กป้อม” สั่งลุยช่วยชาวนราธิวาสฝ่าน้ำท่วม ย้ำต้องไม่ให้ประชาชนขาดแคลนอาหาร–น้ำดื่ม พร้อมตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงลึกทุกพื้นที่
สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอรือเสาะ-บาเจาะ-ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสยังคงรุนแรงจากฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำหลากฉับพลัน เส้นทางบางส่วนถูกตัดขาด ประชาชนเริ่มขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นอย่างเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ภายหลังได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส และได้สั่งการมอบหมายให้นายกอเซ็ง แซมะซู เร่งตั้งทีมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเปิด “ครัวพลังประชารัฐ” เพื่อจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนัก พร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนในช่วงวิกฤต
นายกอเซ็ง เปิดเผยว่า ทีมงานของพรรคได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ทางทีมงานเร่งตั้งครัวพลังประชารัฐ เพื่อประกอบอาหาร และกระจายสิ่งของยังชีพไปยังชุมชนที่เข้าถึงยาก รวมถึงจัดตั้ง “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” เพื่อติดตามระดับน้ำและเข้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดเพิ่มเติม
นายกอเซ็ง ย้ำว่า พรรคพลังประชารัฐขอเคียงข้างพี่น้องชาวนราธิวาสอย่างเต็มกำลัง พร้อมปฏิบัติตามข้อสั่งการของพล.อ.ประวิตร เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันการณ์และต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลง