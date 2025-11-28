รวบหนุ่มขับรถบรรทุกกระสอบข้าว ซุกยาบ้า 5 ล้านเม็ด จากภาคเหนือ

ตำรวจ 191 จับกุมผู้ต้องหาขับรถบรรทุกกระสอบข้าว ซุกซ่อนยาบ้า 5 ล้านเม็ด ลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือ
วันนี้ (28 พ.ย.) ที่กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. หรือ 191 พ.ต.อ.ธนากร อ่อนทองคำ รองผบก.สปพ. ร่วมกันแถลงผลจับกุมนายสมนึก (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ได้ที่หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมของกลางยาบ้า 5,000,000 เม็ด รถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 72-7130 สระบุรี
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่าก่อนจับกุม กก.สายตรวจ บก.สปพ. เฝ้าสืบสวนติดตามรถยนต์เป้าหมายจากการจับกุมกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดปลายปี 2567 และต่อเนื่องโกดังในพื้นที่ อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนนำกำลังเฝ้าความเคลื่อนไหวรถยนต์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จนพบรถยนต์บรรทุกคันของกลางวิ่งมาตามสายหลักก่อนเลี่ยงเข้าถนนสายลอง ทางชุดจับกุมเห็นผิดปกติจึงขับรถยนต์ตามประกบก่อนขอเรียกตรวจค้นภายในรถพบกระสอบบรรจุข้าวเหนียว จากนั้นตรวจค้นเพิ่มเติมพบยาบ้าซุกปะปนมากับกระสอบข้าวเหนียว 25 กระสอบ รวม 5,000,000 เม็ด
เบื้องต้นสอบสวนนายสมนึก ให้การภาคเสธว่ารับจ้างขับรถบรรทุกข้าวสารมาจากโรงสีพื้นที่เชียงใหม่ ก่อนรับการติดต่อจากผู้ว่าจ้างให้ลงรถเปลี่ยนผู้ขับขี่ก่อนผู้ขับขี่ขับรถหายไปซักครู่ก่อนมาเปลี่ยนให้ตนขับซึ่งระหว่างผู้ว่าจ้างโทรศัพท์แจ้งให้ขับรถตามเส้นทางที่กำหนด
เบื้องต้นชุดจับอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล ก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีฐานความผิดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมาย