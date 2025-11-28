ศาลยุติธรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้-ภาคกลาง ประธานศาลฎีกาบริจาคเครื่องอุปโภคอาหารแห้ง-สิ่งของจำเป็นบรรทุก 18 ล้อ ให้ชาวบ้านภาคใต้
จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางหลายจังหวัดส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ศาลยุติธรรมจึงขอแสดงออกถึงความห่วงใยด้วยการจัดโครงการ“ศาลยุติธรรมร่วมใจช่วยภัยพิบัติ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยศาลยุติธรรมขอเป็นสื่อกลาง เปิดรับบริจาค เงิน ข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อจัดส่งไปในพื้นที่ดังกล่าว
วันนี้ (28 พ.ย.2568) เมื่อเวลา 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนางมัณทรี อุชชิน ประธานศาลอุทธรณ์ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นายธานี สิงหนาท อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมพิธีปล่อยรถบริจาค เป็นรถบรทุกพ่วง 18 ล้อ 1 คัน และรถ 6 ล้อ 1 คันพร้อมขนส่งอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่ทันตระเตรียมตัวรัเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
โดยศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเปิดรับบริจาคอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ และของใช้จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม สบู่ แชมพู ยา ผ้าอนามัย ฯลฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ“ศาลยุติธรรมร่วมใจช่วยภัยพิบัติ” โดยการรวบรวมสิ่งของบริจาคจะดำเนินการต่อเนื่องจากนี้ไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ จะทุเลาผ่อนคลาย และความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยบรรเทาลงจนอยู่ในสถานการณ์ปกติ ทั้งพื้นที่ภาคใต้และภาคกลาง
ทั้งนี้สำหรับการพิจารณาพิพากษาคดีแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ศาลยุติธรรมในพื้นที่ก็ยังคงเปิดทำการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมต้องหยุดชะงัก
ส่วนประชาชนทั่วไป หากประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของกับศาลยุติธรรม เพื่อส่งต่อถึงผู้ประสบภัย สามารถนำสิ่งของ มาบริจาคได้ที่โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (อาคาร COJ หลังใหม่) ที่ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกวันทำการ