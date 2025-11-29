ในหลวงทรงชื่นชมทหารปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วมใต้ พร้อมพระราชทานโดรนค้นหา-ส่งอาหาร รวม 50 ลำ มูลค่า 30 ล้าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมพระราชทานโดรนสำหรับค้นหาและขนส่งอาหาร รวม 50 ลำ มูลค่า 30 ล้าน
วันที่ 29 พ.ย.2568 พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขาณุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงนามในหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว.0202.2/22912 เรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ หนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว.0202.2/22913 เรียนผู้บัญชาการทหารบก เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีใจความสำคัญว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสพเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระราชกระแส มา ดังนี้
1.ทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่ทหารทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง มุ่งมั่น ให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว
2.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับค้นหา และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับการขนส่งอาหารแก่กองทัพบก เพื่อใช้ในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระราชกระแสพระราชทานกำลังใจ มา ณ โอกาสนี้
ด้านเฟซบุ๊กเพจ “ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม” ได้โพสต์ข้อความว่า “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
“ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโดรนพระราชทานแก่ 5 หน่วยงาน ได้แก่
-กองบัญชาการกองทัพไทย
-กองทัพบก
-กองทัพเรือ
-กองทัพอากาศ
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหา ช่วยเหลือ และลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
-โดรนค้นหา DJI Matrice 4T หน่วยงานละ 5 ลำ รวม 25 ลำ
-โดรนลำเลียง DJI FlyCart 30 หน่วยงานละ 5 ลำ รวม 25 ลำ
รวมจำนวน 50 ลำ มูลค่า 30 ล้านบาท
ทุกพระราชทานคือพลังแห่งความหวัง ที่ช่วยเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ทุ่มเททำงานเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้