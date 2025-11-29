ในหลวง ทรงห่วงใย น้ำท่วมภาคใต้ พระราชทานเงิน 100 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมพระราชทานกำลังใจ จนท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมิอาจประเมินค่าความเสียหายได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว ทรงเสียพระราชหฤทัยยิ่งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสผ่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ความว่า
"ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อผู้เสียชีวิต และครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมรับศพศพผเสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และทรงชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ จิตอาสาและนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว
ทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูและชื่อเครื่องมือทางการแพทย์ ทดแทนที่เสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าว
พร้อมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับค้นค้นหาและอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับขนส่งอาหารแก่กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือกองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาศใต้ และบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎร"