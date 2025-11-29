ในหลวงพระราชทาน 100 ล้าน ช่วย รพ.หาดใหญ่ รับศพผู้เสียชีวิตทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

นายกฯ โพสต์หนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 904 แจ้ง 4 พระราชกระแส ทั้งรับศพผู้เสียชีวิตฯ พระราชทานกำลังใจแพทย์ มอบ 100 ล้านบาทฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่ และพระราชทานโดรนสนับสนุนกองทัพ-ตร. ใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ได้โพสต์ภาพหนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 904 ลงนามโดยพล.อ.อ.สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงนายกรัฐมนตรี
ความว่า กราบเรียน นายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระระราชกระแส ดังนี้
1. ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
2. พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และทรงชื่นชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว
3. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 100, 0000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แกโรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูและซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ทดแทนที่เสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
และทรงพระกรุณาโปรตเกล้าโปรดกระหม่อมพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าว
4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับขนขนส่งอาหาร แก่กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และบรรเทาสาธาธารณภัยแก่ราษฎร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมเอมใหม่ใชิญพระระราชกระแส มา ณ โอกาสนี้