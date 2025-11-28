"อนุทิน" เจอโวย ชาวบ้านลำบาก แต่นายกฯ นั่งรถ แนะลงมาเดิน จะยกนิ้วให้ เจ้าตัวบอกเข้าใจ เป็นใครก็โกรธ รับปากจะเร่งฟื้นฟู

ชาวบ้านโวย นายกฯ ระหว่างลงพื้นที่ บอก “คนลำบาก แต่นายกฯ นั่งรถ” แนะให้ลงเดิน จะยกนิ้วให้ ด้าน เจ้าตัว เข้าใจชาวบ้านโกรธ พร้อมน้อมรับความผิดพลาด ชี้ เป็นใครก็โกรธ ในสถานการณ์แบบนี้ ย้ำ ต้องเร่งฟื้นฟู คืนสภาพปกติให้ประชาชน
วันนี้ (28 พ.ย. 68) เวลา 15:54 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ขึ้นรถทหารจากเดินทางจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปยังศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ปรากฏว่ามีชาวบ้าน 2 คนขับขี่รถจักรยานยนต์ มาจอดที่ท้ายรถของคณะนายกรัฐมนตรี ก่อนตะโกนพร้อมชี้ไปนายกรัฐมนตรี และต่อว่า “นายกฯ อย่านั่งรถซิ นายกฯ เดินดูเลย ถ้านายกฯ ลงมาเดินดูจะเยี่ยมแบบนี้เลย” พร้อมยกนิ้วโป้ง ก่อกล่าวว่า “เอาลูกนักเลงมาเลย“
ชาวบ้าน กล่าวต่อว่า “คนลำบาก นายกฯ นั่งรถ ชาวบ้านด่าเพราะนายกฯ นั่งรถ ให้ลงเดินเลยเชื่อผม เพราะถ้าเป็นผมผมลงเดินเลย” ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะตอบว่า “โอเค”
ทั้งนี้ ชาวบ้านพูดต่ออีกว่า “นายกฯ กลัวอะไรมีอำนาจอยู่แล้ว ใครมาว่าจับแม่งเลย” ก่อนจะขับรถออกไป
ผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรี ว่า ชาวบ้านมาต่อว่า ได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านรายดังกล่าวอย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี ตอบว่า เราต้องฟังเขา เป็นใครก็โกรธ เราต้องน้อมรับ เพราะเป็นความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แบบนี้ ก็ต้องยอมรับให้เขาระบาย และก็ขอโทษเขา และยังต้องนำข้อมูลของเสียงสะท้อนนั้น มาจัดการแก้ไขให้เป็นประโยชน์ หากเขามาบอกให้เข้าไปดูตรงจุดไหนเราก็ต้องเข้าไปดู
ผู้สื่อข่าวจะย้ำถามว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเครียดจากสถานการณ์ นายกรัฐมนตรี ตอบกลับทันทีว่า เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว ทุกคนมีความเครียด และเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องขอโทษ ที่ทำให้พวกเขาต้องจากที่อยู่อาศัยมาอยู่แบบนี้ ไม่ว่าอะไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า เป็นข้อผิดพลาด แต่เราต้องไม่ทำให้มีอะไรผิดซ้ำซ้อน หรือผิดไปมากกว่านี้ และต้องเร่งฟื้นฟู และคืนสภาพชีวิตปกติให้ชาวบ้านโดยเร็วที่สุด ซึ่งตรงนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำอยู่