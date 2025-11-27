ชุดค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ “รบพิเศษ” กองทัพบก ลงพื้นที่เขตแปด หาดใหญ่ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในอาคาร

ในวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2568) ชุดค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ กองพันที่ 41 ศูนย์การบินทหารบก โดยใช้ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 17 (MI-17) เข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนจากระดับน้ำที่ยังท่วมสูงในพื้นที่เขตแปด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สามี–ภรรยาสูงอายุ ป่วยโรคไตทั้งคู่ และ หญิงป่วยโรคหัวใจเรื้อรัง อาศัยอยู่กับบุตรชาย อายุ 11 ปี เพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จากนั้น ได้บินสำรวจพื้นที่บริเวณเขตแปดเพิ่มเติม พบผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ในอาคารบ้านเรือน รวม 20 ราย โดยสอบถามเบื้องต้นแจ้งว่า ไม่ประสงค์อพยพ เนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง หน่วยจึงได้นำส่ง อาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
กองทัพบก พร้อมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว รอบด้าน และปลอดภัยที่สุดในวิกฤติครั้งนี้