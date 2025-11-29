บอย-เจี๊ยบ มอบเงินส่วนตัว 70,000 บาท ช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ผู้ประสบอุทกภัย ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัย เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัด “บอย อนุวัฒน์” และ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” คู่รักที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมส่งต่อพลังแห่งความห่วงใย ด้วยการ โอนเงินส่วนตัวรวมเกือบ 70,000 บาท ผ่านหลายหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
การบริจาคครั้งนี้รวมถึงการสมทบทุนให้กับ
•มูลนิธิวายไลฟ์
•โรงพยาบาลหาดใหญ่
•มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการแพทย์ การส่งต่อสิ่งของจำเป็น และการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพราะทุกความช่วยเหลือ…คือความหวัง
และทุกกำลังใจที่ส่งออกไป…คือพลังที่ทำให้วันพรุ่งนี้ดีขึ้นเสมอ