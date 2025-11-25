ทัพเรือส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร ขนหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย น้ำดื่ม-อาหารแห้ง ช่วยพี่น้องน้ำท่วมภาคใต้

กองทัพเรือ ส่งหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่ภาคเอกชนร่วมใจนำสิ่งของมาบริจาค
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 พ.ย.68!ที่ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ทหารเรือหลายนายช่วยกันลำเลียงน้ำดื่ม และอาหารแห้งที่ได้รับการบริจาคจากภาคเอกชน ขึ้นเรือเรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตและรอความช่วยเหลืออยู่ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วน
นอกจากจะนำอาหารและน้ำดื่ม รวมไปถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้ว กองทัพเรือ เตรียมเคลื่อนย้าย อพยพประชาชนออกจากจุดที่มีวิกฤตความเสี่ยงสูงรวมไปถึงสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นใน ตลอดจนการฟื้นฟูรวมไปถึงประเมินพื้นที่ที่รับความเสียหายในเบื้องต้นอีกด้วย
โดยเรือหลวงจักรีนฤเบศรจะออกเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบภายในวันนี้พร้อมเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ทีมครัวสนาม อุปกรณ์กู้ภัย ซึ่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร สามารถเป็นฐานบินลอยน้ำในการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์และโดนในการช่วยเหลือ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นครัวลอยน้ำที่มีขีดความสามารถผลิตอาหารปรุงสุกได้วันละประมาณ 3,000 ชุดอีกด้วย
โดยตัวแทนภาคเอกชน ที่เข้ามาบริจาคสิ่งของให้กับกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตนนำเสื้อผ้าจำนวน 200 ชุด
จากบริษัทฯ มาบริจาคให้กับกองทัพเรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเพิ่งทราบข่าวจากเฟซบุ๊ก จึงรีบขับรถมาจากจังหวัดระยองในทันที ซึ่งระหว่างทางพยายามจะหาร้านขายน้ำดื่ม เพื่อจะแวะซื้อมาบริจาคให้เพิ่มเติม แต่ก็ไม่เจอร้าน โดยหลังจากนี้ ถ้ากองทัพเรือยังเปิดรับบริจาคอยู่ ก็จะนำน้ำดื่มและข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคให้อีก