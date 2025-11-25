ผบ.ตร.สั่งด่วน “ตำรวจ” เร่งลุยจุดเสี่ยงน้ำท่วมหาดใหญ่ช่วยชีวิต ปชช. ระดมรถ เรือ สั่งกองบินตำรวจเข้าพื้นที่

ผบ.ตร.สั่งด่วน “ตำรวจ” เร่งลุยจุดเสี่ยงน้ำท่วมหาดใหญ่ช่วยชีวิตประชาชน ระดมรถ เรือ สั่งกองบินตำรวจเข้าพื้นที่ เปิดค่าย ตชด. เป็นศูนย์พักพิง กำชับจัดการจราจรเปิดเส้นทางสู่ศูนย์พักพิง-โรงพยาบาล พร้อมจัดสายตรวจทางน้ำ มอบตำรวจทางหลวงลำเลียงความช่วยเหลือเข้าพื้นที่
วันนี้ (25 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการด่วนเร่งระดมกำลังตำรวจ พร้อมรถ เรือ และอุปกรณ์ เร่งบรรเทาภัยให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะจุดที่สถานการณ์ขั้นวิกฤตในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำชับให้เข้าช่วยประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ให้นำน้ำ อาหาร ยารักษาโรค สิ่งของจำเป็น ส่งให้ผู้ประสบภัยเพื่อยังชีพโดยด่วน พร้อมเปิดค่ายตำรวจตระเวนชายแดน เป็นศูนย์พักพิง ตั้งโรงครัวส่งเสบียง และสั่งการกองบินตำรวจพร้อมส่งกำลังสนับสนุนการปฏิบัติ โดยมอบหมาย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.งานความมั่นคง กำกับดูแลภาพรวมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ผบ.ตร.มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งรวมถึงตำรวจภูธรทุกจังหวัดในสังกัด เป็นหน่วยงานหลักประสานการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับ และหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ให้จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ สนับสนุนการปฏิบัติ และระดมช่วยเหลือประชาชนทั้งการอพยพและการส่งอาหารอย่างทันท่วงที รวมถึงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่าง ๆ อาคารพักพิงชั่วคราว จัดจุดเผชิญเหตุ ครัวสนาม พร้อมจัดการจราจรดูแลให้บริการในเส้นทางหลัก เส้นทางเลี่ยง การอำนวยการจราจรไปยังที่พักพิงชั่วคราว สถานพยาบาล ฯลฯ
นอกจากนี้ ผบ.ตร. สั่งการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย จิตอาสาภัยพิบัติ ระดมรถ เรือ อุปกรณ์เข้าช่วยประชาชน พร้อมจัดทำครัวสนาม เตรียมที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ ตชด.ใกล้เคียงรองรับประชาชน โดยให้เตรียมน้ำ อาหาร ยารักษาโรค ส้วมสนาม และจัดชุดช่างสนามเข้าปฏิบัติในพื้นที่ ขณะที่สั่งการกองบินตำรวจเข้าสนับสนุนการปฏิบัติ
ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้จัดชุดตำรวจน้ำพร้อมเรือ ชุดช่วยเหลือทางน้ำ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง นำสู่พื้นที่ปลอดภัย และรับผิดชอบตรวจตรารักษาความปลอดภัยทางน้ำ หรือสายตรวจทางน้ำ พร้อมให้ตำรวจทางหลวงจัดชุดอำนวยการจราจรในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และนำส่งความช่วยเหลือสู่จุดปลอดภัย และมอบหมายตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้เข้าช่วยเหลือต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบและประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมย้ำให้สำรวจความเสียหายของอาคารที่ทำการ อาคารบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการ และจัดกำลังพลเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยย้ำให้ตำรวจทุกนายร่วมแรงร่วมใจการปฏิบัติบรรเทาภัยแก่พี่น้องประชาชน โดยให้รายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง